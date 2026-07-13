Los jugadores colombianos más costosos tras eliminación del Mundial: así está el ránking

Luego de la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, varios nombres comienzan a tomar fuerza en el mercado de fichajes ante un eventual cambio de equipo. Varios de ellos, podrían dar un salto de calidad, a pesar de la tempranera eliminación.

Con relación a estos posibles cambios para los futbolistas 'cafeteros', es pertinente revisar cuáles son los precios en los que están fijados varios de ellos y el precio que tendrían que pagar los clubes que los quieran tener en sus filas.

¿Cuáles son los jugadores colombianos más caros?

El primer puesto lo sigue teniendo Luis Díaz, quien es una figura consolidada en los grandes clubes de Europa. Con 29 años y un buen presente en el Bayern Múnich, tiene un valor de 70 millones de euros en Transfermarkt.

El top 3 lo completan Luis Javier Suárez y Richard Ríos, quienes disputaron su primera temporada en dos de los equipos más importantes de Portugal y ya suenan para varios clubes de las principales ligas del 'viejo continente'.

Top de jugadores más caros de Colombia

Luis Díaz (29) - Bayern Múnich | 70 millones de euros. Luis Suárez (28) - Sporting CP | 30 millones de euros. Richard Ríos (26) - Benfica | 25 millones de euros. Daniel Muñoz (30) - Crystal Palace | 22 millones de euros. Jhon Lucumí (28) - Bologna | 22 millones de euros. 'Cucho' Hernández (27) - Real Betis | 18 millones de euros. Dávinson Sánchez (30) - Galatasaray | 16 millones de euros. Jhon Durán (22) - Al-Nassr | 15 millones de euros. Jhon Arias (27) - Palmeiras | 15 millones de euros. Yáser Asprilla (22) - Girona | 14 millones de euros. Jorge Carrascal (28) - Flamengo | 13 millones de euros. Yerson Mosquera (25) - Wolverhampton | 12 millones de euros. Andrés Gómez (22) - Vasco da Gama | 11 millones de euros. Luis Sinisterra (27) - Cruzeiro | 11 millones de euros. Gustavo Puerta (22) - Racing Santander | 10 millones de euros. Kevin Viveros (25) - Athletico Paranaense | 10 millones de euros. Jhon Córdoba (33) - Krasnodar | 10 millones de euros. Nelson Deossa (26) - Real Betis | 9 millones de euros. Carlos Cuesta (27) - Galatasaray | 8 millones de euros. Mateo Cassierra (29) - Zenit San Petersburgo | 8 millones de euros. Juan Cabal (25) - Juventus | 7 millones de euros. Jhohan Romaña (27) - San Lorenzo | 6 millones de euros. Johan Carbonero (26) - Internacional | 6 millones de euros. Sebastián Villa (30) - Independiente Rivadavia | 6 millones de euros. Kevin Mier (26) - Cruz Azul | 6 millones de euros.

Se espera que una vez finalice la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, Transfermarkt actualice los valores registrados en su plataforma.