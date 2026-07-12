CANAL RCN
Internacional Video

"Perdí una hija, no una cocina": madre confronta a hijo de Nicolás Maduro tras terremoto en Venezuela

La mujer, que perdió a su hija de seis años bajo los escombros, enfrentó directamente a Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
06:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el urbanismo Hugo Rafael Chávez Frías, devastado por los terremotos del 24 de junio, Damelis Díaz se convirtió en voz de reclamo contra la falta de apoyo oficial.

Víctimas del doblete sísmico en Venezuela temen una crisis sanitaria y contaminación
RELACIONADO

Víctimas del doblete sísmico en Venezuela temen una crisis sanitaria y contaminación

La mujer, que perdió a su hija de seis años bajo los escombros, enfrentó directamente a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, cuestionando la ausencia de maquinaria y brigadas de rescate.

“Yo perdí una hija, no perdí una cocina”, le dijo Díaz, mientras exigía respuestas sobre la supervisión estatal en la construcción del complejo, levantado por una empresa privada iraní contratada por el gobierno. Maduro Guerra respondió que “se habían caído los privados”, minimizando la responsabilidad oficial.

Venezuela rechazó colaboración con gobierno electo de Colombia para reconstrucción tras terremotos
RELACIONADO

Venezuela rechazó colaboración con gobierno electo de Colombia para reconstrucción tras terremotos

Cuatro días de lucha sin ayuda

Damelis relató que su hija mayor de 18 años permaneció atrapada durante tres días, entre la vida y la muerte, sin recibir apoyo de organismos gubernamentales. “Aquí se acercó una pluma para sacar a un policía, pero no para rescatar a los niños”, denunció.

La madre explicó que al momento del colapso había salido brevemente de su vivienda y, al regresar, encontró el edificio reducido a escombros.

Son más de 4.000 las víctimas fatales del doblete sísmico en Venezuela, según el último reporte
RELACIONADO

Son más de 4.000 las víctimas fatales del doblete sísmico en Venezuela, según el último reporte

Indignación ciudadana tras la tragedia en Venezuela

Su hija mayor sobrevivió porque no estaba en casa. “Todo lo han llevado a política, en el refugio no nos han dicho nada sobre reubicación”, agregó.

El urbanismo, símbolo de los proyectos habitacionales impulsados por el chavismo, quedó prácticamente destruido.

Mauricio, el pequeño de doce años que conmovió al mundo tras escuchar por primera vez a sus papás
RELACIONADO

Mauricio, el pequeño de doce años que conmovió al mundo tras escuchar por primera vez a sus papás

Los testimonios de sobrevivientes como Damelis Díaz reflejan la indignación ciudadana frente a la respuesta oficial, marcada por la lentitud y la politización de la tragedia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sudáfrica

Esposa de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que murió tras el Mundial, rompió el silencio con una desgarradora carta

Venezuela

Víctimas del doblete sísmico en Venezuela temen una crisis sanitaria y contaminación

Erling Haaland

¿Cuántos recién nacidos han sido registrados con el nombre de Haaland?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 12 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

¡Los nuevos ganadores ya pueden celebrar tras el sorteo del Super Astro Luna de este 12 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Bolívar

Capturan a 'Andresito', presunto integrante de 'Los Costeños': viajaba con su familia rumbo a Tolú

Según las investigaciones, alias Andresito cumplía la función de recaudar dineros producto de extorsiones.

Suiza

DT de Suiza explotó tras la eliminación ante Argentina: "Esa regla no la conocía"

Enfermedades

¿Artritis o artrosis? La diferencia que no conoce y que podría ayudarlo a cuidar sus articulaciones

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 12 de julio de 2026