"Perdí una hija, no una cocina": madre confronta a hijo de Nicolás Maduro tras terremoto en Venezuela
La mujer, que perdió a su hija de seis años bajo los escombros, enfrentó directamente a Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Noticias RCN
06:04 p. m.
En el urbanismo Hugo Rafael Chávez Frías, devastado por los terremotos del 24 de junio, Damelis Díaz se convirtió en voz de reclamo contra la falta de apoyo oficial.
La mujer, que perdió a su hija de seis años bajo los escombros, enfrentó directamente a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, cuestionando la ausencia de maquinaria y brigadas de rescate.
“Yo perdí una hija, no perdí una cocina”, le dijo Díaz, mientras exigía respuestas sobre la supervisión estatal en la construcción del complejo, levantado por una empresa privada iraní contratada por el gobierno. Maduro Guerra respondió que “se habían caído los privados”, minimizando la responsabilidad oficial.
Cuatro días de lucha sin ayuda
Damelis relató que su hija mayor de 18 años permaneció atrapada durante tres días, entre la vida y la muerte, sin recibir apoyo de organismos gubernamentales. “Aquí se acercó una pluma para sacar a un policía, pero no para rescatar a los niños”, denunció.
La madre explicó que al momento del colapso había salido brevemente de su vivienda y, al regresar, encontró el edificio reducido a escombros.
Indignación ciudadana tras la tragedia en Venezuela
Su hija mayor sobrevivió porque no estaba en casa. “Todo lo han llevado a política, en el refugio no nos han dicho nada sobre reubicación”, agregó.
El urbanismo, símbolo de los proyectos habitacionales impulsados por el chavismo, quedó prácticamente destruido.
Los testimonios de sobrevivientes como Damelis Díaz reflejan la indignación ciudadana frente a la respuesta oficial, marcada por la lentitud y la politización de la tragedia.