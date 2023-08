Desentrañando el enigma ovni: ¿naves espaciales o drones? Testimonios y avistamientos

¿El Gobierno de Estados Unidos oculta evidencia de que no estamos solos en el universo? Esta fue la denuncia de un exfuncionario de inteligencia de ese país, quien declaró ante el Congreso sobre el fenómeno de los ovnis.

Testimonios sobre ovnis ante el Congreso de EE. UU.

Pero eso no es todo, en dicha reunión también se habló de que el Pentágono conserva restos de naves extraterrestres, y que quienes se atrevían a hablar del tema sufrían represalias.

David Fravor, comandante retirado de la Marina de ese país, confesó no ser un fanático de los ovnis, pero sus declaraciones recorrieron el mundo entero:

Les confirmo que lo que vimos con cuatro pares de ojos durante 5 minutos, aún no hay nada cercano a eso

Otro exintegrante de la Marina dijo haber visto “cubos de color gris oscuro y negro dentro de una esfera transparente, en el que los cubos tocaban las puntas de la esfera, y eso era lo que primordialmente estaba siendo reportado cuando logramos hacer el recuento visual de estos objetos”.

A raíz de estos testimonios la teoría sobre los extraterrestres y de vida inteligente en otros planetas tomó fuerza e inundó las redes sociales. Un hecho histórico por la magnitud de las declaraciones y porque un gobierno como el de Estados Unidos pusiera sus ojos sobre el fenómeno de los ovnis que, además, fue televisado.

Desentrañando el misterio de los ovnis

En Noticias RCN conversamos con el exdirector del Planetario de Bogotá, comunicador, divulgador científico y autor de varios libros sobre el tema, Germán Puerta, quien explicó que “el fenómeno ovni es muy común, y cualquier evento aéreo que el observador no pueda comprender se clasifica como objeto volador no identificado”.

No obstante, detalló que debido a que la connotación de ‘objeto’ da un significado artificial, “son muchos los eventos que pueden confundirse o catalogarse como ovnis, incluidos fenómenos astronómicos, meteorológicos o artificiales como la Estación Espacial Internacional o los drones”.

Germán Puerta recordó que desde el 2016 la Fuerza Aérea y la Marina de EE. UU., han publicado una serie de videos tomados por sus pilotos y sensores militares, en donde se observan fenómenos aéreos, y que muchos de ellos no tienen explicación alguna.

Según dijo, el interés del Congreso de Estados Unidos en los ovnis es si representan alguna amenaza para la seguridad nacional, tal como ocurrió hace algunos meses con los misteriosos objetos en el cielo norteamericano. ¿Qué eran?

“Lo que se ha concluido ahora es que no hay suficiente información. Podrían ser, que es lo que le interesa al Congreso, algún tipo de tecnología, tal vez de China o Rusia, pero lo que se concluye es que no hay información suficiente para determinar la naturaleza del fenómeno, y mucho menos si son de origen extraterrestre. Ni se acepta, ni se niega”.

De ovnis a ‘globos espía’ chinos

En febrero de 2023 el mundo centró su atención en Estados Unidos por la aparición de misteriosos objetos voladores no identificados, muchos comenzaron a especular que se trataba de seres extraterrestres.

Sin embargo, lo que inició con el rumor de la llegada de una raza alienígena a la Tierra, concluyó en un cruce diplomático entre Estados Unidos y China, pues aquellos objetos resultaron ser globos, supuestamente espías, del país asiático.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino explicó que era “una aeronave civil utilizada para fines científicos, principalmente meteorológicos” que debido al viento “desvió su trayectoria, resultando en el espacio aéreo de EE. UU. Ahí se cerró el tema.

Objetos extraños en el cielo: ¿ovnis?

Quizá desde los globos chinos no había tanta incertidumbre por un posible fenómeno extraterrestre en la Tierra. Germán Puerta calificó como sorprendente la historia de uno de los exfuncionarios de inteligencia que relató encuentros al pilotar un F-16 “con una esfera que contenía un cubo”.

“El objeto que este personaje menciona, pues no es muy claro de qué se trata, y se una a toda esta evidencia de videos también con objetos de alta velocidad, que tampoco se puede entender qué es”.

Pero para él fue aún más increíble otro testimonio de quien aseguró que el Gobierno estadounidense posee restos de naves alienígenas, “platillos voladores, y hasta menciona rastros biológicos extraterrestres”.

“Pero no es un testigo directo, menciona que le contaron estos temas y en ninguna parte aparece la evidencia seria y fuerte, como una fotografía, que nos permita confirmar que efectivamente tienen platillos voladores o cadáveres de extraterrestres”, apuntó el experto en astronomía colombiano.

“La ciencia realmente no tiene en este momento ninguna evidencia fiable y definitiva de que esto suceda o existan platillos voladores, o que vengan naves de otros mundos, ahora o en algún momento de la historia”.

No obstante, señaló que esto no quiere decir que no sea posible su existencia, “dado que el universo es enorme, hay miles y tal vez millones de planetas, muchos de ellos similares a la Tierra. Pero por ahora no tenemos esa evidencia”.

Ovnis, extraterrestres y redes sociales

Germán Puerta asegura que el tema de los ovnis ha sido desde siempre muy popular entre el público, “pero ha estado siempre manejado por la especulación y la pseudociencia”, y fue hasta hace poco que aparecieron estudios e investigaciones más confiables, como los que adelantan las oficinas de inteligencia de EE. UU., y la Nasa.

“Sin embargo hay miles de videos y testimonios e informaciones alrededor del tema, muchos de ellos podrían ser fraude o personas que buscan confusión y sensacionalismo, pero hay otros que sí definitivamente son reales”.

El misterioso caso de Anolaima: ¿ovnis en Colombia?

Recordó entonces el caso del ovni de Anolaima, donde aproximadamente 13 personas aseguran haber visto un misterioso objeto de un tamaño considerable, similar al de un carro y de forma esférica.

“Aquí en Colombia tenemos el caso más famoso, en 1969, el ovni de Anolaima, cuyos testigos son muy fiables y eso evidentemente sucedió, pero no sabemos y no existe la evidencia de que sean de otro planeta u otro mundo”, apuntó Puerta.



Imagen de referencia tomada de Pixabay

Regresando a la conversación sobre las redes sociales, detalló que la mayor cantidad de reportes sobre avistamientos de ovnis en el mundo, es precisamente en Estados Unidos, donde, según dijo, cerca del 65% de sus habitantes cree que sí existen visitantes extraterrestres. Allí hay una cultura ovni, mencionó.

Pero cuestionó el hecho de que el país norteamericano sea, aparentemente, el mayor protagonista de estos eventos:

“Me queda una inquietud respecto a este asunto. El 70% del planeta Tierra son océanos, el 30% continentes y Estados Unidos representa menos del 10% de la masa continental, pero la enorme frecuencia de avistamientos ovni sucede precisamente en EE. UU., sucede en todo el mundo, pero en Estados Unidos es donde la frecuencia de reportes es docenas de veces superior”.

Muchas de estas teorías pudieron haber sido, si no fundamentadas, sí alimentadas por la industria del entretenimiento, consideró el experto, que puso como ejemplo el episodio de ‘La guerra de los mundos’, cuando una radionovela hizo pensar a muchas personas que realmente estaban viviendo una invasión marciana, lo que desató caos en aquel entonces.

Posteriormente llegó el cine, la era del espacio, producciones como los Expedientes X y muchas otras películas que fueron gasolina para estas teorías.

“Aunque no hay duda que los medios, el cine y las redes sociales son combustible para alimentar este fascinante tema que atrae mucho al público. Si hay o no vida en otros mundos y si nos visitan seres”.

¿Se puede identificar a simple vista la diferencia entre un ovni y un cuerpo celeste u otro objeto?

Puerta destacó la importancia de documentarse siempre, investigar mucho y consultar expertos antes de afirmar haber sido testigo de un avistamiento ovni, ya que “personas sin gran cultura científica o sin conocimiento e información, pueden confundir eventos explicables con fenómenos inexplicables”.

Puso el ejemplo de una familia en Antioquia que creyó haber visto un ovni:

“Una familia en una región cercana a Medellín está viendo un punto luminoso cruzando el cielo y con una gran expectativa afirman y hacen alaraca de que es una nave extraterrestre, sin embargo, sabemos que lo que cruzó en ese momento por los cerros de Antioquia fue la Estación Espacial Internacional, que se mostró a simple vista, pero para ellos fue un evento ovni, para nosotros no porque sabíamos lo que era”.

¿Pero entonces a quién podemos acudir cuando creemos haber presenciado un fenómeno extraterrestre?

Respondió que en Colombia no hay una entidad nacional dedicada a esta labor, pero muchas personas acuden al Planetario de Bogotá, o al Observatorio Astronómico Nacional.

Pero incluso los expertos en la materia, quienes están en la capacidad científica de argumentar lógicamente un evento no convencional, han quedado sin palabras al presenciar algo que no pueden explicar.

¿Ha sido testigo de algún fenómeno inexplicable?

“Sí claro, es que es muy frecuente. Las estadísticas dicen que una de cada 10 personas ha visto ovnis, en mi caso unas dos o tres veces; fue un bólido como el que podemos ver en la lluvia de meteoros de las Perseidas”.

Vio un “bólido” ingresando a la atmósfera dejando una estela, pero de repente se devolvió, como si fuese un vehículo tripulado cuyo conductor toma otra ruta rápidamente, “se devolvió y eso no es posible en un meteoro”.

No supe qué era y por lo tanto asistí a un evento ovni

¿Ovnis, drones u otra cosa?

¿Entonces los objetos en el cielo cuya trayectoria no es la correspondiente son ovnis? Dijo que podría ser, aunque con la llegada de los drones podrían provocarse muchas confusiones, además de estos, tenemos numerosos satélites que ocasionalmente, gracias a la suma de distintas condiciones, son visibles al ojo humano, a pesar de la distancia a la que se encuentran.

O sencillamente “tecnologías que no son tan conocidas por el público”.

“Estas declaraciones no hacen sino aportarle más combustible a un evento que es muy popular, inclusive desde tiempos milenarios, responder la pregunta si estamos solos o no en el Universo”.

“Yo creo que lo que hay que hacer, es estudiarlo. Me parece que irse por un extremo como afirmar que sí nos visitan, están entre nosotros y nos ayudaron a construir las pirámides de Egipto, es un extremo que no tiene evidencia. El otro extremo tampoco. Afirmar que no hay ninguna posibilidad de que haya vida en otros mundos y somos los únicos en este enorme y vasto universo, me parece que tampoco tiene la evidencia necesaria”.

Para Germán Puerta, comunicador y divulgador científico, es un enigma que debe ser estudiado y analizado con las herramientas disponibles hoy día.

“Dentro de unos cientos o miles de años podremos saber mucho más sobre las formas de vida posibles. Eso es lo que hay que hacer: un enigma que vale la pena estudiar con los métodos científicos y observaciones; y en algún momento es posible que tengamos la prueba reina de que hay vida en otros mundos y eso sería el evento más importante de toda la historia, encontrar otro ser inteligente en este universo”.