¿Más ovnis? Nuevos videos de misteriosos objetos sobrevolando el cielo se hacen virales

En los últimos días el tema de los ovnis y extraterrestres ha tomado mucha más fuerza, y no únicamente por los videos que circulan en redes sociales de posibles naves espaciales merodeando los cielos de nuestro planeta, sino por las versiones oficiales de exfuncionarios y militares retirados.

Sin embargo, al salir a la luz pública las declaraciones de estas personas, se han ido conociendo cada vez más eventos extraños de lo que sería la visita de alienígenas en la Tierra.

Son varias las imágenes que circulan en redes sociales de estos eventos, no obstante, las más recientes dejan bastantes dudas sobre el fenómeno de los ovnis.

¿Ovnis en Reino Unido?

Una mujer pudo grabar desde la ventana de su casa la que sería una flotilla de naves. El hecho habría ocurrido el 30 de julio y deja ver el instante en que cuatro objetos voladores no identificados, aparentemente coordinados el uno con el otro, sobrevuelan el cielo inglés emitiendo una luz similar a la de las estrellas.

El video, que suma ya más de 273.000 reproducciones alberga también todo tipo de comentarios, unos de personas más escépticas que otras: “Ya se están mostrando por todas partes y de todas las formas. Es algo extraordinario lo que se viene”, dijo uno, mientras otros consideran que se trata únicamente de drones.

Al parecer este registro de objetos voladores no identificados fue captado sobre Londres, Reino Unido publicado este 30 de julio del 2023:

Pero no es el único avistamiento. En un video publicado el 31 de julio se ve otro grupo de ovnis, más numeroso que el anterior y que deja muchas más dudas.

Se ven aproximadamente nueve luces formando un círculo que provienen de lo que aparenta ser un aro de luz que se asoma entre las nubes de un cielo opaco. Testigos captaron el momento desde un auto en movimiento y aunque dura pocos segundos, se ve un aparente despliegue de las supuestas naves en una formación extraña.

De nuevo, los usuarios de redes sociales intentaron responder de qué se trataba, argumentando que era producto de un objeto al interior del vehículo que se reflejaba en las nubes; incluso cuestionaron el hecho de que estos ‘seres’ siempre se manifiesten con luces y no de otra forma.

Objetos voladores no identificados captados en Reino Unido; publicado por @GhostXActivity este 31 de julio del 2023:

Audiencia sobre ovnis en Estados Unidos

El pasado 26 de julio se realizó una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, donde exfuncionarios de inteligencia de ese país manifestaron que el Pentágono sí tiene evidencia de inteligencia ‘no humana’ en la Tierra.

Detallaron que el gobierno estadounidense tiene restos de naves extraterrestres y que esta información nunca fue entregada a la opinión pública; y que los politos comerciales o funcionarios que hablaban sobre lo que vieron, eran víctimas de represalias.

“Diré que no soy un fanático de los ovnis, no me representan, pero les confirmo que lo que vimos con cuatro pares de ojos durante 5 minutos, aún no hay nada cercano a eso”, dijo el comandante retirado de la Marina de EE. UU., David Fravor.