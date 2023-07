Pentágono de EE. UU. esconde evidencia de extraterrestres, según exfuncionarios y exmilitares

Este 26 de julio se llevó a cabo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, en la que exfuncionarios de inteligencia de ese país señalaron que el Pentágono tenía evidencia de inteligencia no humana en la Tierra.

Audiencia sobre ovnis en Estados Unidos

Además, señalaron que el Pentágono de EE. UU. tenía restos de naves alienígenas, pero que dicha información nunca habría sido entregada a la opinión pública. Agregaron que pilotos comerciales o funcionarios públicos que hablaban sobre lo que habían visto, sufrían represalias.

En la histórica audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se escuchó a militares retirados que afirman haber visto ovnis durante sus vuelos.

“Diré que no soy un fanático de los ovnis, no me representan, pero les confirmo que lo que vimos con cuatro pares de ojos durante 5 minutos, aún no hay nada cercano a eso”, manifestó el comandante retirado de la Marina de EE. UU., David Fravor.

Fue increíble ver eso, de hecho, yo le dije a mi compañero que quería pilotearlo, pero es una tecnología increíble

Vea también: Estos fueron los misteriosos detalles que descubrió la Nasa sobre los ovnis

Pentágono de EE. UU., tendría evidencia de alienígenas

No obstante, una de sus principales críticas hacia el Pentágono es que nunca transmite la información o pruebas de "inteligencia no humana".

“Estábamos viendo cubos de color gris oscuro y negros dentro de una esfera transparente, en el que los cubos tocaban las puntas de la esfera, y eso era lo que primordialmente estaba siendo reportado cuando logramos hacer el recuento visual de estos objetos”, agregó Ryan Graves, expiloto de la Marina.

Eso ocurrió hace 8 años y de lo que yo sé, sigue sucediendo

A esto se suma la declaración bajo juramento de uno de los exfuncionarios de inteligencia que afirma que, tras un accidente de ovnis, fueron recuperados restos no humanos.

“No humano: esa fue la evaluación dada con las personas que hablé. Directamente de las personas que estaban y están actualmente trabajando y tienen conocimiento directo del programa”.