Estos fueron los misteriosos detalles que descubrió la Nasa sobre los ovnis

Este miércoles 31 de mayo, se conocieron detalles de un informe científico que se encuentra adelantando la Nasa sobre la existencia de los famosos ovnis, es decir, objetos voladores no identificados.

Según información publicada por otros medios, la intención de la Nasa es “acabar con el estigma y mejorar la recopilación de datos para estudiar fenómenos que, hasta ahora, se consideran inexplicables”.

Así lo confirmó el experto David Spergel, quien en un encuentro que tuvo lugar este miércoles, confesó que el objetivo “no es arrojar respuestas sobre la naturaleza de estos eventos, sino proporcionar una hoja de ruta para estudiarlos de la manera más científica posible. Necesitamos separar las especulaciones de los hechos. Las evidencias de la ficción”.

Es importante mencionar que, para la Nasa, los Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP por sus siglas en inglés) son “observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica”.

Al parecer, los resultados del estudio adelantado por la agencia americana se publicarán entre junio y julio del presente año, pero según información compartida por National Geographic, algunos de los documentos compartidos por la Nasa revelan que “la apariencia más común de los ovnis está representada por su morfología esférica, aunque también se han avistado UAP con formas vectorizadas, cuadradas, rectangulares, incluso con luces”.

Adicionalmente, indican que se caracterizan por su “tamaño promedio de entre 1 a 4 metros de diámetro y un color blanco, plateado o translúcido. La mayoría de los UAP reportados se ubicaron a una altura entre 10.000 a 30.000 pies de altura”.

Por otro lado, en la reunión los encargados de la investigación presentaron un estudio que logró evidenciar un dron en el 2022 en el que se logró el avistamiento de un “orbe metálico de forma esférica atraviesa la región del Medio Oriente en el continente asiático”.

Según la Nasa, “este orbe no demostró capacidades técnicas enigmáticas y tampoco resultó una amenaza aparente para la seguridad aérea que lo vigilaba”.

NOW: We're holding a public meeting of our independent study team for categorizing and evaluating data of unidentified anomalous phenomena, or UAP. More info on today's meeting: https://t.co/PqCrIB5U7s https://t.co/F5hawerKFw