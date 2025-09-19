CANAL RCN
Internacional

Presidente Macron presentará evidencia de que su esposa nació siendo mujer, ante rumores de cambio de sexo

El abogado de los Macron manifestó que es "increíblemente perturbador" que la primera dama "tenga" que someterse a este tipo de pruebas para desmentir los rumores en su contra.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
12:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los Macron, Brigitte y Emmanuel, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de demostrar ante un tribunal estadounidense y el mundo que la primera dama de Francia nació biológicamente mujer.

En un pronunciamiento reciente, su defensa informó que presentarán evidencia fotográfica y científica que demuestre "enteramente, de forma general y específica, que son falsas las afirmaciones de" Candace Owens, la influencer estadounidense de tinte conservador que, en varios videos, ha afirmado que Brigitte pasó por un proceso de cambio de sexo masculino a femenino.

Casi 500 manifestantes fueron detenidos en jornada de protestas en Francia convocada por "Bloqueemos todo"
RELACIONADO

Casi 500 manifestantes fueron detenidos en jornada de protestas en Francia convocada por "Bloqueemos todo"

Los rumores sobre el género de la primera dama nacieron en 2021, cuando los franceses Amandine Roy y Natacha Rey publicaron una “investigación” en YouTube con supuestas pruebas de que Brigitte Macron fue un niño en su infancia.

Presidente Macron insiste en que los rumores sobre su esposa son una distracción:

Sobre los rumores que han golpeado a los Macron los últimos años, el abogado de la pareja, Tom Clare, dijo que si bien no han desestabilizado al presidente "como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es impune a eso por ser presidente de un país".

Y añadió que "es increíblemente perturbador pensar en que” la primera dama tenga que “ir y someterse a este tipo de pruebas", para desmentir los rumores en su contra.

¿Una cachetada a Macron? El presidente francés en tendencia por incómodo momento
RELACIONADO

¿Una cachetada a Macron? El presidente francés en tendencia por incómodo momento

Sin embargo, “las molestias que va a asumir”, según dijo, “son el costo de dejar las cosas claras y detener esto” y “ella está 100% dispuesta a hacerlo".

Owens se niega a retractarse:

El año pasado, la comentarista afro estadounidense dijo que estaba dispuesta a "apostar toda su carrera y reputación profesional" para demostrar que Brigitte Macron había nacido siendo un varón.

En su demanda, los Macron insisten en que "ignoró toda evidencia creíble que refutara su afirmación, para dar plataforma a conocidos teóricos de la conspiración y difamadores comprobados".

De acuerdo con el presidente, es un tema de “honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha",

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Maduro ordenó llevar militares y armas a los barrios para entrenar a civiles en plena tensión con EE. UU.

Estados Unidos

Trump y Xi hablaron por teléfono para negociar el futuro de TikTok, ¿en qué quedaron?

Visa

EE.UU. detiene temporalmente nuevas solicitudes de Green Card: fecha de cuándo puede solicitarla

Otras Noticias

Bayern Múnich

Hoffenheim vs. Bayern Múnich: ¿dónde y a qué hora ver a Luis Díaz este fin de semana?

Bayern Múnich vuelve a la acción de al Bundesliga y Luis Díaz seguramente será titular, prográmese para el encuentro.

Educación

Se confirma cronograma de evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial docente 2025

Este proceso está dirigido a quienes laboran bajo el Decreto 1278 de 2002.

Medellín

Local de reconocido centro comercial en Medellín estaría estafando a adultos mayores: esto se sabe

Masterchef Celebrity Colombia

¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo