Presidente Macron presentará evidencia de que su esposa nació siendo mujer, ante rumores de cambio de sexo

Los Macron, Brigitte y Emmanuel, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de demostrar ante un tribunal estadounidense y el mundo que la primera dama de Francia nació biológicamente mujer.

En un pronunciamiento reciente, su defensa informó que presentarán evidencia fotográfica y científica que demuestre "enteramente, de forma general y específica, que son falsas las afirmaciones de" Candace Owens, la influencer estadounidense de tinte conservador que, en varios videos, ha afirmado que Brigitte pasó por un proceso de cambio de sexo masculino a femenino.

Los rumores sobre el género de la primera dama nacieron en 2021, cuando los franceses Amandine Roy y Natacha Rey publicaron una “investigación” en YouTube con supuestas pruebas de que Brigitte Macron fue un niño en su infancia.

Presidente Macron insiste en que los rumores sobre su esposa son una distracción:

Sobre los rumores que han golpeado a los Macron los últimos años, el abogado de la pareja, Tom Clare, dijo que si bien no han desestabilizado al presidente "como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es impune a eso por ser presidente de un país".

Y añadió que "es increíblemente perturbador pensar en que” la primera dama tenga que “ir y someterse a este tipo de pruebas", para desmentir los rumores en su contra.

Sin embargo, “las molestias que va a asumir”, según dijo, “son el costo de dejar las cosas claras y detener esto” y “ella está 100% dispuesta a hacerlo".

Owens se niega a retractarse:

El año pasado, la comentarista afro estadounidense dijo que estaba dispuesta a "apostar toda su carrera y reputación profesional" para demostrar que Brigitte Macron había nacido siendo un varón.

En su demanda, los Macron insisten en que "ignoró toda evidencia creíble que refutara su afirmación, para dar plataforma a conocidos teóricos de la conspiración y difamadores comprobados".

De acuerdo con el presidente, es un tema de “honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha",