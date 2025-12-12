María Corina Machado: “Maduro va a salir con o sin negociación, pero hay actores que no lo dejan”

Desde Oslo, Noruega, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025, envió un mensaje contundente sobre el futuro político de Venezuela y aseguró que el régimen está en sus últimos momentos.

Aseguró que Nicolás Maduro abandonará el poder, a través de una negociación o sin ella. En entrevista con Noticias RCN, la líder opositora reveló que existen fuerzas detrás de Maduro que obstaculizan cualquier proceso de transición pacífica.

El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos. Va a salir con o sin negociación.

¿Quiénes estarían detrás de impedir la negociación de la salida de Maduro?

Según el análisis de Machado, una negociación convendría más al régimen: "probablemente hay actores que no quieren que lo haga o no lo dejan hacer", refiriéndose a las influencias internacionales que sostienen al régimen venezolano.

Machado confirmó su intención de regresar a Venezuela, aunque reconoció desconocer si lo hará "con Nicolás Maduro en el poder o fuera de él".

La líder de la oposición venezolana evitó entregar detalles sobre la operación que permitió su salida del país para proteger a quienes arriesgaron sus vidas para facilitar su extracción.

La advertencia de María Corina Machado a países de Latinoamérica

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Machado lanzó una advertencia a toda Latinoamérica, reflexionando sobre los errores del pasado venezolano:

Nosotros hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad. Nosotros decíamos que Cuba es Cuba y Venezuela no es Cuba. Y fíjense cómo estamos ahora.

Señaló que Venezuela terminó en una situación incluso más grave que Cuba, a pesar de haber minimizado inicialmente la influencia del modelo político de ese país.

Machado insistió en que "la libertad hay que cuidarla, defenderla, practicarla todos los días".

Respecto a las recientes sanciones de Estados Unidos, incluyendo la incautación de buques petroleros y las medidas contra funcionarios señalados como narcoterroristas, la Nobel de Paz expresó su respaldo: "Desde hace muchos años nosotros le hemos pedido al mundo que aplique toda la fuerza de la ley frente a una estructura que no es una dictadura comunista, sino es una estructura narcoterrorista".

Para Machado, cortar los flujos financieros provenientes del tráfico de drogas, el mercado negro petrolero y el contrabando de oro es fundamental para que "el régimen de una vez por todas entienda que el costo de quedarse por fin es más alto que el costo de irse".