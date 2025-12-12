“Estábamos en medio de olas de tres metros”: agente entregó detalles del escape de María Corina Machado

Un rescate marítimo de alto riesgo en medio de la oscuridad permitió la salida de María Corina Machado de Venezuela, según reveló Brian Stern, el agente secreto que organizó el operativo desde Estados Unidos.

El veterano de guerra compartió los pormenores de una operación que mantuvo en tensión a sus ejecutores por los múltiples peligros enfrentados.

El agua estaba increíblemente agitada la noche que ocurrió esto. Estábamos en medio de olas de entre uno y tres metros en barcos muy pequeños, en la más absoluta oscuridad.

Stern relató detalles inéditos sobre las condiciones extremas que caracterizaron el rescate de la líder opositora venezolana.

Los peligros que atravesó María Corina Machado para salir de Venezuela

La operación, que combinó un traslado terrestre hasta la costa y posteriormente una travesía marítima hacia Curazao, estuvo marcada por la amenaza constante de una intervención militar.

"Esa fue nuestra preocupación durante todo el tiempo. Nos preocupaba que los F-16 venezolanos vinieran a volarnos por los aires", advirtió Stern sobre los riesgos de interceptación aérea que pendieron sobre el operativo.

Las complicaciones no se limitaron a las condiciones climáticas o la amenaza militar. Durante el trayecto marítimo surgieron problemas técnicos que pusieron en peligro la misión.

Había dos barcos. Uno de ellos perdió su GPS principal. Nosotros teníamos uno secundario, pero su GPS principal, que era el bueno, falló.

Estados Unidos no habría financiado el escape de María Corina Machado

Stern negó categóricamente haber recibido apoyo financiero del gobierno de Donald Trump para ejecutar el plan de extracción.

El veterano estadounidense también reveló que recomendó a María Corina Machado no regresar a Venezuela debido al peligro que implica para su seguridad, dadas las circunstancias políticas actuales en el país sudamericano.

La operación evidencia la compleja situación que enfrentan los opositores al gobierno venezolano y los riesgos extraordinarios que deben asumir para garantizar su seguridad.