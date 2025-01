¿Qué pasará el 10 de enero en Venezuela y quién se posesionará?: analistas responden

El 10 de enero será un día clave para Venezuela. El inicio de un nuevo período presidencial está marcado por una controversia sin solución aparente.

Según los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024, Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque no presentó las actas oficiales y la legitimidad de los comicios ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional.

Frente a esta situación, Edmundo González Urrutia, el exdiplomático venezolano que se encuentra en el exilio en España, reclama su derecho a asumir la presidencia, argumentando que fue elegido por la mayoría del pueblo venezolano, basándose en las actas de los comicios.

Sin embargo, el escenario es complicado. A pesar del respaldo popular que recibe González Urrutia y de las pruebas que valida su victoria en las urnas, las instituciones del país, incluida la estructura militar, continúan bajo el control de Nicolás Maduro.

La pregunta es si el 10 de enero será el día en que Maduro reafirme su poder, o si González Urrutia tomará posesión, como los ciudadanos que votaron por él esperan.

El 10 de enero no es solo una fecha de cambio de mando en Venezuela, sino un día que podría marcar un nuevo capítulo en la crisis política que azota al país desde hace años.

En lo que parece un desenlace inevitable, se disputan dos visiones de Venezuela: la de Nicolás Maduro, quien ha mantenido el control mediante la fuerza militar y la represión política, y la de Edmundo González Urrutia, quien obtuvo el respaldo de una amplia mayoría popular, pero enfrenta obstáculos para acceder al poder institucional.

A pesar de que el CNE proclamó a Maduro como ganador, la falta de transparencia en el proceso electoral y el cuestionamiento de la legitimidad del resultado mantienen la situación en un estado de incertidumbre.

A nivel nacional e internacional, muchos gobiernos se han mostrado escépticos respecto a la legalidad de la reelección de Maduro. Mientras tanto, González Urrutia ha dejado claro que no acatará el resultado del CNE y tomará posesión como presidente, ya que afirma que fue el verdadero vencedor en los comicios, con una mayoría de votos legítimos.

Julio Iglesias, analista político de La Mesa Ancha de Noticias RCN, comentó que:

Ffectivamente no es Guaidó en el sentido de que ganó unas elecciones, pero esto es un asunto de fuerza bruta y ahí lo más difícil para la oposición es que la administración podría terminar reconociendo a Maduro como

Presidente y no a Edmundo en aras de que no se siga acercando al eje china- Rusia y que termine en el otro bando geopolítico sino que no se alinee más con los enemigos de Estados Unidos.