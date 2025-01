“La libertad de Venezuela no se negocia por mi libertad”: María Corina Machado

El próximo 10 de enero en Venezuela se llevará a cabo una importante jornada: la posesión presidencial.

Por un lado está Nicolás Maduro, apoyado por el régimen, quien sin mostrar las actas electorales asegura haber ganado en los comicios de julio de 2024.

Por el otro, Edmundo González y María Corina Machado, líderes de la oposición que, con actas electorales en mano y publicadas en una página web de acceso público y gratuito, aseguran que González fue elegido como el próximo presidente de Venezuela por cerca del 70% de los votantes.

Las tensiones políticas están a tope en Venezuela pues mientras por un lado Maduro ha militarizado Caracas y se han detenido a opositores, la oposición ha convocado a una masiva manifestación para el 9 de enero y a la que se espera se unan cientos de ciudades en todo el mundo.

Para hablar de la situación en Venezuela, Noticias RCN se comunicó con María Corina Machado.

¿Qué pasa si María Corina Machado es detenida por el régimen de Nicolás Maduro?

La apodada ‘Dama de hierro’ aseguro que reconoce que lo que viene delante es difícil, pero que tiene confianza en los venezolanos y su decisión de salir adelante. Reconoce los riesgos de ella siendo la figura central de la oposición, sin embargo, para ella, la libertad de Venezuela es más importante.

“Yo asumo mi responsabilidad al frente de estos procesos, no subestimó las tareas que me corresponden, pero esta es una causa que nos trasciende a todos. Tanto mi familia, como nuestros equipos, tienen las instrucciones muy claras: la libertad de Venezuela no se negocia por mi libertad”, aseguró Machado.

María Corina Machado tiene confianza en los venezolanos

Machado afirma que se siente agradecida de haber nacido en Venezuela y, sin dudar, afirma que solo imagina su vida en libertad y en su propia tierra “que amo y a la que le debo todo”.

Destaca, además, que tiene confianza en los venezolanos que, en ocasiones anteriores, la han protegido y ayudado.

“Yo tengo confianza en los venezolanos. Los venezolanos me han protegido, me han cuidado, me han enseñado, me han ayudado y me han hecho sentir tan orgullosa y querida. Yo estoy segura que el destino de esta lucha va a ser nuestra libertad. Nos esperan tiempos desafiantes, sin duda, pero estamos listos, nos hemos preparado para este momento”, aseguró Machado.