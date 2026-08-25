¿Han sido efectivas las cámaras de fotomultas en Bogotá?

Las cámaras de fotodetección encienden de nuevo el debate en Bogotá. Con 99 dispositivos instalados, el distrito se prepara para activar 18 adicionales.

RELACIONADO Casi la mitad de las cámaras de videovigilancia en senderos de Bogotá no se encuentran funcionando

Las opiniones están divididas con respecto a la funcionalidad y efectividad de estos dispositivos. Algunos sectores de la ciudadanía consideran que han sido una herramienta en pro de mejorar la movilidad; pero otros sienten que están mal ubicadas y solo generan problemas para los conductores.

¿Cuánto recauda el Distrito con las cámaras?

El debate ha sido tal que incluso se pronunció el presidente Abelardo de la Espriella, quien se refirió a las cámaras a nivel nacional. Por eso, le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar el funcionamiento y la legalidad.

“Donde haya irregularidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios, hay que actuar con contundencia”, sostuvo. El llamado fue atendido y la jefa de cartera informó que habrá una revisión detallada de las fotomultas.

Volviendo a Bogotá, la discusión ha llegado al Concejo. La cabildante Rocío Dussán presentó cifras obtenidas por parte de la Secretaría de Movilidad, las cuales muestran que el Distrito recauda más de mil millones de pesos por estos dispositivos.

¿Cuántas nuevas cámaras llegarán?

No obstante, el recaudo iría en dirección contraria a la inversión para modernizarlas. Mientras los ingresos producto de las cámaras han estado en alza durante los últimos años, la inversión ha ido en caída.

Los números también indicaron que el costo de mantenimiento ha crecido considerablemente en estos cuatro años, pasando de $ 612 millones a $ 1.600 millones.

Otra estadística llamativa fue presentada por el congresista Daniel Briceño, quien tuvo pasado en el Concejo. Reveló, por un lado, que desde 2024 hasta abril de 2026, las cámaras de fotodetección generaron $ 552.000.000.000 en recaudación.

“1 de cada 3 pesos recaudados se destina a pagar la burocracia que lleva procesos legales y el funcionamiento interno de la Secretaría de Movilidad”, cuestionó el representante a la Cámara por Bogotá.