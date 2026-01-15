Reunión de EE. UU. con Noruega y Dinamarca no logró suavizar las tensiones por el control de la isla

La ambición de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, “sigue intacta”, advirtió este jueves, 15 de enero, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, al reconocer que entre ambos países persiste un “desacuerdo fundamental” pese a los contactos diplomáticos recientes.

La jefa de gobierno se pronunció 24 horas después a la reunión de alto nivel celebrada en la Casa Blanca, de la cual surgió el acuerdo para crear un grupo de trabajo bilateral. Sin embargo, Frederiksen restó alcance a ese entendimiento al señalar, en una nota transmitida a la AFP, que “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”.

Dinamarca refuerza su presencia militar en la isla:

En paralelo a las conversaciones políticas, Dinamarca ha intensificado sus acciones sobre el terreno. El gobierno envió refuerzos militares al territorio autónomo y logró que varios países europeos participen en una misión militar de exploración en respaldo a Copenhague, en un contexto marcado por la creciente relevancia estratégica del Ártico.

Ese despliegue, según Frederiksen, responde a una visión compartida dentro de la Alianza Atlántica. “Existe un consenso dentro de la OTAN sobre el hecho de que una presencia reforzada en el Ártico es esencial para la seguridad europea y estadounidense”, sostuvo la mandataria.

La reunión en la Casa Blanca no logró suavizar las tensiones:

Las diferencias con Washington ya habían quedado expuestas el miércoles durante la reunión en la Casa Blanca, en la que participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Tras el encuentro, el canciller danés Lars Løkke Rasmussen acusó al presidente Donald Trump de querer “conquistar” Groenlandia.

La primera ministra danesa respaldó la actuación de su delegación en ese diálogo y reconoció la complejidad del intercambio. “No fue una reunión fácil, y quiero agradecer a los dos ministros (danés y groenlandés) por haber expuesto claramente el punto de vista del reino y haber respondido a las afirmaciones estadounidenses”.