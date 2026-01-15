CANAL RCN
Internacional

Reunión de EE. UU. con Noruega y Dinamarca no logró suavizar las tensiones por el control de la isla

Dinamarca reforzó su presencia militar en la isla y otros países de Europa establecieron una misión de exploración en Copenhague.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y AFP

Noticias RCN

AFP

enero 15 de 2026
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ambición de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, “sigue intacta”, advirtió este jueves, 15 de enero, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, al reconocer que entre ambos países persiste un “desacuerdo fundamental” pese a los contactos diplomáticos recientes.

La jefa de gobierno se pronunció 24 horas después a la reunión de alto nivel celebrada en la Casa Blanca, de la cual surgió el acuerdo para crear un grupo de trabajo bilateral. Sin embargo, Frederiksen restó alcance a ese entendimiento al señalar, en una nota transmitida a la AFP, que “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”.

“Por las buenas o por las malas”: Donald Trump promete conseguir un trato para quedarse con Groenlandia
RELACIONADO

“Por las buenas o por las malas”: Donald Trump promete conseguir un trato para quedarse con Groenlandia

Dinamarca refuerza su presencia militar en la isla:

En paralelo a las conversaciones políticas, Dinamarca ha intensificado sus acciones sobre el terreno. El gobierno envió refuerzos militares al territorio autónomo y logró que varios países europeos participen en una misión militar de exploración en respaldo a Copenhague, en un contexto marcado por la creciente relevancia estratégica del Ártico.

Ese despliegue, según Frederiksen, responde a una visión compartida dentro de la Alianza Atlántica. “Existe un consenso dentro de la OTAN sobre el hecho de que una presencia reforzada en el Ártico es esencial para la seguridad europea y estadounidense”, sostuvo la mandataria.

Tras “amenazas de expansionismo estadounidense” siete países de Europa se pronuncian en defensa de la soberanía groenlandesa
RELACIONADO

Tras “amenazas de expansionismo estadounidense” siete países de Europa se pronuncian en defensa de la soberanía groenlandesa

La reunión en la Casa Blanca no logró suavizar las tensiones:

Las diferencias con Washington ya habían quedado expuestas el miércoles durante la reunión en la Casa Blanca, en la que participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Tras el encuentro, el canciller danés Lars Løkke Rasmussen acusó al presidente Donald Trump de querer “conquistar” Groenlandia.

La primera ministra danesa respaldó la actuación de su delegación en ese diálogo y reconoció la complejidad del intercambio. “No fue una reunión fácil, y quiero agradecer a los dos ministros (danés y groenlandés) por haber expuesto claramente el punto de vista del reino y haber respondido a las afirmaciones estadounidenses”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Allanaron la vivienda de reconocida periodista en EE. UU. por información filtrada

España

Avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia por amenaza de explosivos a bordo de la aeronave

Estados Unidos

Hackers vinculados a China estarían usando una sigilosa maniobra para infiltrar al gobierno de EE. UU.

Otras Noticias

Huila

Papá del niño de 11 años asesinado en Neiva rompió el silencio y dejó desgarrador mensaje

En diálogo con Noticias RCN, Édgar Rodríguez les dejó un mensaje a los sicarios y recordó a su hijo.

Visa

¿Qué es una visa inmigrante: podrá tramitarla tras suspensión que impacta a Colombia?

Desde Estados Unidos tomaron una drástica decisión para las personas que pretenden lograr una visa tipo inmigrante en Colombia.

Artistas

Preocupación: reconocido actor sufrió convulsiones en un reality show

Fútbol

En impactante video, futbolistas protagonizaron fuerte pelea con vecinos en Brasil: hay polémica

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?