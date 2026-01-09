CANAL RCN
Internacional

“Por las buenas o por las malas”: Donald Trump promete conseguir un trato para quedarse con Groenlandia

Tras la captura de Nicolás Maduro, lideres europeos se pronunciaron en defensa de la soberanía groenlandesa y recordaron que la isla es un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro activo de la OTAN.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la AFP

Noticias RCN

AFP

enero 09 de 2026
10:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La posibilidad de que Estados Unidos avance “por las buenas” o “por las malas” para hacerse con Groenlandia volvió a ponerse sobre la mesa luego de que el presidente Donald Trump dijera este viernes, 9 de enero, que no renunciará a ese objetivo estratégico.

Durante una reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera, el mandatario fue explícito sobre su postura: “Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas”.

Según explicó, el interés estadounidense se fundamenta no en los minerales de la isla, sino en su control como estrategia de seguridad nacional, cuando China y Rusia “aumentan” su actividad militar en el Ártico.

Tras “amenazas de expansionismo estadounidense” siete países de Europa se pronuncian en defensa de la soberanía groenlandesa
RELACIONADO

Tras “amenazas de expansionismo estadounidense” siete países de Europa se pronuncian en defensa de la soberanía groenlandesa

¿Las potencias están en una carrera por Groenlandia?

Trump insistió en que Washington no dejará que otras potencias llenen ese vacío estratégico: “No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil”.

En ese contexto, la Casa Blanca recordó que, desde su primer mandato, Trump ha tenido en mente la compra de Groenlandia. Una idea que, al parecer, no ha desechado, siempre y cuando consiga un acuerdo.

Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de “anexión” tras la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de “anexión” tras la captura de Nicolás Maduro

Trump cuestiona la autoridad de Dinamarca sobre Groenlandia:

Sin embargo, la posibilidad de una incursión militar genera inquietud en Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia, y gran parte de Europa. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un eventual ataque estadounidense contra su nación supondría “el fin de todo”, en referencia tanto a la OTAN como a la histórica alianza entre ambos países.

El propio Trump reconoció las tensiones que su postura podría provocar. En una entrevista con el New York Times publicada el jueves, admitió que “tal vez” tenga que elegir entre preservar la integridad de la OTAN y asegurar el control del territorio danés. Aun así, buscó matizar su discurso con un gesto hacia Copenhague: “Soy fan de Dinamarca”, y finalizó: “El hecho de que hayan desembarcado allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor en el cine: murió un legendario actor

Donald Trump

Trump se reunió con ejecutivos de compañías petroleras y advirtió que EE. UU. escogerá las que pueden operar en Venezuela

Edmundo González

Edmundo González exigió el reconocimiento de su victoria en Venezuela tras la captura de Maduro

Otras Noticias

Catatumbo

Estas son las zonas más rojas del Catatumbo: niños crecen entre casquillos y explosivos sin detonar

La confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC convirtió a sectores clave en escenarios de guerra total.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 9 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional ficharía a un delantero que ha dado de qué hablar en el FPC! Esto se reveló

Yina Calderón

Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas