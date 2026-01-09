“Por las buenas o por las malas”: Donald Trump promete conseguir un trato para quedarse con Groenlandia

La posibilidad de que Estados Unidos avance “por las buenas” o “por las malas” para hacerse con Groenlandia volvió a ponerse sobre la mesa luego de que el presidente Donald Trump dijera este viernes, 9 de enero, que no renunciará a ese objetivo estratégico.

Durante una reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera, el mandatario fue explícito sobre su postura: “Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas”.

Según explicó, el interés estadounidense se fundamenta no en los minerales de la isla, sino en su control como estrategia de seguridad nacional, cuando China y Rusia “aumentan” su actividad militar en el Ártico.

¿Las potencias están en una carrera por Groenlandia?

Trump insistió en que Washington no dejará que otras potencias llenen ese vacío estratégico: “No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil”.

En ese contexto, la Casa Blanca recordó que, desde su primer mandato, Trump ha tenido en mente la compra de Groenlandia. Una idea que, al parecer, no ha desechado, siempre y cuando consiga un acuerdo.

Trump cuestiona la autoridad de Dinamarca sobre Groenlandia:

Sin embargo, la posibilidad de una incursión militar genera inquietud en Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia, y gran parte de Europa. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un eventual ataque estadounidense contra su nación supondría “el fin de todo”, en referencia tanto a la OTAN como a la histórica alianza entre ambos países.

El propio Trump reconoció las tensiones que su postura podría provocar. En una entrevista con el New York Times publicada el jueves, admitió que “tal vez” tenga que elegir entre preservar la integridad de la OTAN y asegurar el control del territorio danés. Aun así, buscó matizar su discurso con un gesto hacia Copenhague: “Soy fan de Dinamarca”, y finalizó: “El hecho de que hayan desembarcado allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra”.