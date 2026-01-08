CANAL RCN
Tras “amenazas de expansionismo estadounidense” siete países de Europa se pronuncian en defensa de la soberanía groenlandesa

Europa se mantiene en alerta luego de que el presidente Trump compartiera su deseo de controlar Groenlandia, como punto estratégico entre América y Europa.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la AFP
Noticias RCN

enero 08 de 2026
08:47 p. m.
Tras las declaraciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force On, sobre Groenlandia los representantes de siete países europeos compartieron un comunicado conjunto en defensa de la soberanía groenlandesa.

En el documento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Friedrich Merz, y los primeros ministros del Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni; España, Pedro Sánchez; Polonia, Donald Tusk, y Dinamarca, Mette Frederiksen, recordaron que la seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad para Europa y la comunidad internacional.

Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de "anexión" tras la captura de Nicolás Maduro
Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de “anexión” tras la captura de Nicolás Maduro

Lo hicieron, luego de que el presidente Trump dijera, horas después a capturar a Nicolás Maduro y su esposa, que los Estados Unidos necesitan a “Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional y Dinamarca no podrá oponerse; lo puedo asegurar”.

Ya en su primer mandato, el presidente había sugerido comprar la isla, que se encuentra entre América y Europa y con el deshielo podría aumentar el atractivo de sus rutas marítimas y ofrecer tierras fértiles, con valiosos recursos naturales.

Europa insiste en que, como territorio semiautónomo de Dinamarca, Groenlandia está protegida por la OTAN:

En su comunicado conjunto, los siete lideres indicaron que “la OTAN ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos. Nosotros y muchos otros aliados hemos incrementado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad en el Ártico y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN”.

Estados Unidos, dicen, como miembro de la OTAN debería unir esfuerzos para mantener la seguridad en el Ártico y defender los principios de la carta de Naciones Unidas, incluyendo, la soberanía de la isla.

¿Sigue Cuba? La intención de Marco Rubio tras la captura de Nicolás Maduro
¿Sigue Cuba? La intención de Marco Rubio tras la captura de Nicolás Maduro

“Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos. Estados Unidos es un socio esencial en este esfuerzo, como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de 1951”, se lee en la misiva que termina con la frase:

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia”.

