ONU reimpone sanciones económicas a Irán por incumplimientos en acuerdo nuclear

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este viernes la reactivación de duras sanciones económicas contra Irán, en respuesta a las continuas violaciones de su acuerdo nuclear. La decisión fue promovida por el Reino Unido, Francia y Alemania, firmantes del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, que acusaron a Teherán de seguir desarrollando armamento.

La embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, justificó la medida afirmando que Irán debe actuar de inmediato para retomar el camino del cumplimiento. Aunque votó en contra de una resolución que buscaba extender la suspensión de sanciones, dejó abierta la posibilidad de un diálogo diplomático durante la Asamblea General de la ONU la próxima semana.

¿Qué dice el gobierno iraní?

Desde Teherán, la respuesta fue contundente. El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó la reimposición de sanciones como “ilegal” y “coercitiva”, señalando que Irán no reconoce obligación alguna de acatar la decisión. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, aseguró haber presentado a las potencias europeas una propuesta “justa y equilibrada” para evitar esta situación, sin éxito.

En paralelo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anticipó que las sanciones serían reinstauradas antes de fin de mes, mientras que una carta enviada por los tres países europeos a la ONU a mediados de agosto denunciaba que Irán acumula uranio a niveles más de 40 veces superiores a lo permitido por el JCPOA.

Acuerdo se fue desvaneciendo tras retirada de los Estados Unidos en el primer periodo presidencial de Trump:

Israel, actor clave en el conflicto, también intervino. Su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, advirtió que un Irán nuclear representaría una amenaza global y pidió a la comunidad internacional evitar “para siempre” que el régimen de Teherán acceda a armas atómicas.

El acuerdo nuclear de 2015 ha estado en crisis desde que Estados Unidos se retiró en 2018, bajo la administración Trump, reactivando sus propias sanciones contra Irán. Desde entonces, Teherán ha incrementado sus actividades nucleares, alejándose de los compromisos originales del pacto.