Se retoma la conectividad aérea entre Venezuela y los EE. UU. tras siete años

Tras siete años de interrupción, la conectividad aérea entre Estados Unidos y Venezuela, por medio de vuelos directos, quedó oficialmente restablecida este jueves 30 de abril con el aterrizaje del vuelo 3599 de Envoy Air en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

El arribo de la aeronave, que pertenece a una filial de American Airlines y tocó pista cerca de la 1:15 p.m. procedente de Miami, marca el fin del aislamiento y es un paso crucial en la normalización de las relaciones entre ambos países, tras la caída de Nicolás Maduro.

El jefe de la misión diplomática estadounidense, John Barrett, destacó la relevancia de este día, al afirmar ante la prensa que es "otro hito histórico” en los lazos “entre Estados Unidos y Venezuela".

RELACIONADO Parlamento Europeo pide que se mantengan las sanciones en Venezuela si no hay avances

Más de 250.000 venezolanos viven en Miami

La llegada del avión Embraer 175 fue celebrada con el tradicional bautismo de agua y aplausos de los operadores aéreos, mientras el piloto ondeaba una bandera venezolana desde la cabina.

A bordo viajaban ejecutivos, periodistas y representantes de la administración de Donald Trump, que descendieron sonrientes junto a pasajeros que agitaban pequeñas banderas y se tomaban fotografías.

Según Barrett, con la recuperación de esta frecuencia aérea, ambos países "están recuperando una arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión", facilitando la movilidad para los cerca de 250.000 venezolanos que residen en Miami.

¿Cuántos vuelos entre Estados Unidos y Venezuela se van a realizar por día?

El restablecimiento de los vuelos directos entre ambos países es fruto de los acuerdos alcanzados en marzo para sanar las relaciones diplomáticas rotas en 2019.

Actualmente, el país caribeño es gobernado de forma interina por Delcy Rodríguez y está bajo supervisión constante de los Estados Unidos. La ministra de Transporte, Jaqueline Faria, proyectó un impacto masivo para la reintegración de Venezuela en las rutas mundiales, señalando que se espera la llegada de "más de 100.000 pasajeros y pasajeras al año a razón de 7.200 a 8.000 mensuales”.

American Airlines, que operaba en Venezuela desde 1987 hasta la suspensión de sus servicios en 2019, planea expandir sus operaciones rápidamente. Aunque inicialmente se ofrecerá un vuelo diario de ida y vuelta entre Miami y Caracas, la aerolínea prevé habilitar una segunda frecuencia a partir del 21 de mayo y tiene en la mira a Maracaibo como su próximo destino.