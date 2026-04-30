Delcy Rodríguez llama a migrantes a regresar a Venezuela: video

Delcy Rodríguez hizo un llamado a los venezolanos en el exterior para que regresen a su país. La declaración se dio durante un acto político en La Guaira, en el marco de la Gran Peregrinación Nacional impulsada por el Gobierno.

Durante su intervención, Rodríguez insistió en la necesidad de que la diáspora se sume a la reconstrucción del país. “Venezuela los necesita… regresen a su patria”, afirmó ante representantes de distintos sectores sociales y políticos.

El pronunciamiento ocurre en un contexto marcado por la crisis migratoria venezolana. Según datos de ACNUR, cerca del 65 % de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina no tiene intención de regresar en el corto plazo.

El informe, basado en encuestas realizadas entre enero y marzo de 2026 en países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, señala que las principales razones para permanecer en el exterior son la falta de empleo, la inseguridad y las dificultades en el acceso a servicios básicos en Venezuela.

¿Por qué Delcy Rodríguez pide a los venezolanos regresar?

El llamado se enmarca en una estrategia política que busca impulsar la idea de recuperación económica y social del país. Rodríguez ha reiterado que el levantamiento de sanciones internacionales permitiría reactivar sectores productivos y mejorar las condiciones de vida.

Cuando decimos una Venezuela sin sanciones, yo sueño en la Venezuela potencia, afirmó Delcy Rodríguez

Durante el evento, también afirmó que la movilización nacional responde a un proceso de reflexión colectiva frente a las medidas externas. Según su discurso, el objetivo es avanzar hacia una “Venezuela potencia”, con mayor estabilidad económica y oportunidades para la población.

Llegó el momento de que Venezuela esté libre de sanciones. Llegó el momento de que nuestro pueblo pueda respirar

La funcionaria insistió en que el talento de los migrantes es clave para ese proceso, especialmente entre jóvenes que han salido del país en los últimos años.

¿Cuántos venezolanos quieren regresar a su país?

Pese al llamado oficial, las cifras muestran un panorama distinto. Solo alrededor de un tercio de los venezolanos en el exterior considera la posibilidad de regresar, de acuerdo con ACNUR.

La migración venezolana se ha convertido en una de las más grandes de la región en las últimas décadas. Un país que en el siglo XX fue receptor de inmigrantes ahora enfrenta una salida masiva de ciudadanos.

Expertos señalan que, aunque existen señales de interés en retornar, las decisiones dependen de factores estructurales como empleo, seguridad y acceso a servicios.

El llamado de Rodríguez se da en medio de este escenario, donde el retorno masivo de migrantes sigue condicionado por cambios económicos y sociales que aún están en desarrollo.