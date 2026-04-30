Parlamento Europeo pide que se mantengan las sanciones en Venezuela si no hay avances

En medio de la transición en Venezuela a la cabeza de Delcy Rodríguez como presidenta interina, el Parlamento Europeo tomó una decisión crucial.

Uno de los puntos más importantes para el futuro de Venezuela tras la captura del dictador es la excarcelación de presos políticos. Por eso causó júbilo el hecho de que desde la administración de Rodríguez se impulsara la ley de amnistía.

La ley de amnistía llegó a su final tras pocos meses

De forma sorpresiva, en la Asamblea Nacional que lidera Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta interina, se votó por unanimidad la ley el pasado 19 de febrero.

No obstante, duró poco y volvió la incertidumbre. Si bien algunos presos políticos han vuelto a la libertad, lo cierto es que aún queda una gran cantidad tras las rejas. La amnistía se acabó oficialmente el 23 de abril y el anuncio no cayó bien en el ‘viejo continente’.

Por eso, se sometió a votación una resolución para pedirle al Consejo de la Unión Europea que no levante las sanciones impuestas sobre el país sudamericano. Con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, el parlamento se pronunció.

El mensaje del PE al Consejo de la UE

“El PE insiste en que el Consejo debe mantener las sanciones impuestas a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que se adopten medidas hacia una transición pacífica a la democracia, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”, declaró la entidad.

Las cifras del parlamento apuntan a que falta la puesta en libertad de 470 personas de las cárceles en donde han padecido condiciones inhumanas y en contravía del derecho internacional.

Para que las sanciones se levanten, el PE considera que debe haber muestras contundentes de democracia en Venezuela, concretamente con la ejecución de reformas judiciales, policiales y electorales; junto con el cierre de las instalaciones que han sido usadas como cárceles (por ejemplo, el Helicoide).