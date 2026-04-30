CANAL RCN
Internacional

Parlamento Europeo pide que se mantengan las sanciones en Venezuela si no hay avances

Para el órgano internacional, el fin de la ley de amnistía dejó a muchos presos sin la posibilidad de quedar libres.

Venezuela.
Venezuela. Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
06:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la transición en Venezuela a la cabeza de Delcy Rodríguez como presidenta interina, el Parlamento Europeo tomó una decisión crucial.

Delcy Rodríguez aseguró que le fue leal a Maduro “hasta el último segundo” antes de la captura
RELACIONADO

Delcy Rodríguez aseguró que le fue leal a Maduro “hasta el último segundo” antes de la captura

Uno de los puntos más importantes para el futuro de Venezuela tras la captura del dictador es la excarcelación de presos políticos. Por eso causó júbilo el hecho de que desde la administración de Rodríguez se impulsara la ley de amnistía.

La ley de amnistía llegó a su final tras pocos meses

De forma sorpresiva, en la Asamblea Nacional que lidera Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta interina, se votó por unanimidad la ley el pasado 19 de febrero.

No obstante, duró poco y volvió la incertidumbre. Si bien algunos presos políticos han vuelto a la libertad, lo cierto es que aún queda una gran cantidad tras las rejas. La amnistía se acabó oficialmente el 23 de abril y el anuncio no cayó bien en el ‘viejo continente’.

Por eso, se sometió a votación una resolución para pedirle al Consejo de la Unión Europea que no levante las sanciones impuestas sobre el país sudamericano. Con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, el parlamento se pronunció.

El mensaje del PE al Consejo de la UE

“El PE insiste en que el Consejo debe mantener las sanciones impuestas a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que se adopten medidas hacia una transición pacífica a la democracia, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”, declaró la entidad.

Diosdado Cabello vuelve a rechazar elecciones en Venezuela: "¿Para no reconocer resultados?"
RELACIONADO

Diosdado Cabello vuelve a rechazar elecciones en Venezuela: "¿Para no reconocer resultados?"

Las cifras del parlamento apuntan a que falta la puesta en libertad de 470 personas de las cárceles en donde han padecido condiciones inhumanas y en contravía del derecho internacional.

Para que las sanciones se levanten, el PE considera que debe haber muestras contundentes de democracia en Venezuela, concretamente con la ejecución de reformas judiciales, policiales y electorales; junto con el cierre de las instalaciones que han sido usadas como cárceles (por ejemplo, el Helicoide).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Publican video clave del intento de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Venezuela

Delcy Rodríguez llama a migrantes a regresar a Venezuela: video

Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que le fue leal a Maduro “hasta el último segundo” antes de la captura

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría denunció uso de niños como escudos humanos en protestas Emberá: Fiscalía ya investiga

El procurador general llevó el caso ante la Fiscalía tras la difusión de videos en los que se evidenciaría la instrumentalización de menores.

Luis Díaz

No paran los reconocimientos: nuevo premio para Luis Díaz por partidazo contra PSG

Luis Díaz fue el jugador con mejor calificación del partido y la UEFA le dio un nuevo reconocimiento.

Viral

Esta es la mejor hamburguesa del mundo por tercer año consecutivo

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?

Viral

VIDEO I Fenómeno paranormal se habría presentado durante un programa de radio en vivo