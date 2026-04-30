¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?

El vitiligo es una enfermedad que causa la pérdida en el color de la piel por medio de manchas que se agrandan con el paso del tiempo. Dentro de los cambios externos también se puede presentar cambios en el color del cabello y al interior de la boca.

Según Mayo Clinic, el vitiligo se produce cuando las células que producen la melanina mueren o dejan de funcionar. Pese a que esta enfermedad no es contagiosa y no pone en riesgo la vida, sí puede generar estrés y depresión en algunos pacientes que la posean.

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¿Cuáles son los primeros síntomas del vitiligo?

La pérdida irregular del color de la piel es uno de los primeros síntomas de la enfermedad y suele aparecer primero en las manos, la cara y las áreas alrededor de las aberturas del cuerpo y los genitales. También se presenta coloración blanca o gris en el cuero cabelludo, las pestañas, cejas o la barba.

El vitiligo puede empezar a cualquier edad, pero aparece más que todo antes de los 30 años. Dependiendo del tipo de enfermedad que se presente se pueden afectar algunas partes como la superficie de la piel, de forma simétrica por todo el cuerpo, en una parte específica o localizada y alrededor de las aberturas del cuerpo como los ojos, la nariz y las orejas.

Según los expertos, es difícil poder determinar cómo será el progreso de la enfermedad ya que a veces las manchas dejan de formarse de manera repentina. No obstante, en la mayoría de los casos afecta la mayor parte de la piel.

Causas que generan el vitiligo

El vitiligo se presenta cuando las células que producen el pigmento mueren o suspenden la producción de melanina que corresponde al pigmento que le proporciona color a la piel, cabello y ojos.

Pese a que no están claras las razones por las que estas células mueren o dejan de funcionar, algunas de las posibles causas son trastornos en el sistema inmunitario, antecedentes familiares y un evento desencadenante como quemaduras por el sol graves o traumatismos en la piel.

Dentro de las complicaciones de esta enfermedad se encuentran el sufrimiento psicológico o social, quemaduras por el sol, problemas oculares y pérdida auditiva.