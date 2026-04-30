Publican video clave del intento de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses divulgaron un video clave dentro de la investigación por el intento de ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D.C.. Las imágenes muestran a Cole Allen disparando contra un agente del Servicio Secreto en medio del fallido atentado contra el presidente.

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De acuerdo con la información oficial, el material ya había sido presentado ante un tribunal federal y confirma que el tiroteo no fue producto de fuego cruzado entre las autoridades, descartando así versiones preliminares. Además, el video evidencia que el sospechoso habría realizado labores de reconocimiento en el hotel donde se llevó a cabo el evento un día antes del ataque.

Investigación en curso

El caso sigue siendo liderado por la oficina del fiscal, en coordinación con el FBI, que mantiene abierta una investigación para esclarecer completamente los hechos y llevar al responsable ante la justicia.

Este episodio ocurre en medio de crecientes preocupaciones por un patrón detectado por las autoridades: agresores que se desplazan entre estados para cometer actos de violencia política previamente planificados. Según reportes federales, varios casos recientes evidencian que los atacantes viajan largas distancias, estudian a sus objetivos y logran movilizar armas sin levantar sospechas.

Expertos en seguridad advierten que este tipo de amenazas, muchas veces protagonizadas por individuos sin antecedentes penales, representan un reto mayor para la prevención. La combinación de planeación, movilidad y perfiles difíciles de detectar ha encendido las alertas en el sistema de seguridad estadounidense.

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Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para determinar responsabilidades y reforzar los protocolos de seguridad en eventos de alto nivel político.