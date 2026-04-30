VIDEO I Fenómeno paranormal se habría presentado durante un programa de radio en vivo

Un insólito hecho se ha tomado recientemente las redes sociales ya que durante un programa radial en vivo, de la emisora La Mega, quedó captado el instante en el que un objeto, ubicado en la parte trasera de los locutores, cayó de manera repentina al suelo.

El hecho generó gran consternación entre los presentes, quienes manifestaron su asombro y dudas por lo ocurrido en el programa.

¿Qué ocurrió durante el programa en vivo de La Mega?

En las horas más recientes, el perfil oficial del programa radial El Cartel Paranormal de La Mega compartió un insólito video en el que se observa un posible hecho sin explicación que tiene consternados a los internautas.

En las imágenes se observa, mientras una de las locutoras se encargaba de sostener una conversación, que uno de los libros ubicados en la estantería trasera cae de repente al suelo. El contundente sonido del golpe alertó a la mujer, quien de inmediato volteó su mirada para percatarse de lo ocurrido.

Al ver que se trataba de un objeto en el suelo, en medio de la cabina, decidió cuestionar a sus demás compañeros para esclarecer si lo ocurrido se trató de una broma o algo planeado. Sin embargo, los demás asistentes manifestaron su asombro al expresar que la caída del libro había sido inesperada.

Cabe recalcar que el hecho se presentó durante la grabación del programa El Mañanero de La Mega en el que no se abordan temas paranormales a diferencia del programa que se emite en horas de la noche.

Reacciones al acontecimiento en el programa

Por supuesto, el hecho ya ha generado amplias reacciones en redes sociales al desarrollarse un debate sobre la veracidad del asunto y las posibles explicaciones detrás de la caída del libro.

Algunos aseguran que el movimiento se debió a la vibración del aire que se encontraba dentro de la cabina. Otros explican que solo se trataba de la posición en la que se encontraba el objeto.

Ante la gran discusión en redes, varios internautas recordaron eventos pasados en los que locutores del programa han afirmado experimentar fenómenos paranormales durante la grabación de secciones como El Cartel Paranormal de La Mega.