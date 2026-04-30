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Esta es la mejor hamburguesa del mundo por tercer año consecutivo

Publicaron las mejores hamburgueserías del mundo en un nuevo listado. Conozca de cuáles se tratan.

Hmaburguesa
Foto: hundredburgers_

Noticias RCN

abril 30 de 2026
05:31 p. m.
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La escena gastronómica internacional volvió a poner el foco en Europa tras la publicación del listado The World’s 25 Best Burgers 2026, elaborado por la plataforma especializada Burgerdudes. El ranking reúne a algunos de los restaurantes más influyentes del mundo en la preparación de hamburguesas, con presencia destacada de países como España, Brasil, Estados Unidos, Japón y Australia.

En lo más alto de la clasificación se ubicó Hundred Burgers, que logró mantenerse en el primer puesto por tercer año consecutivo. Este reconocimiento confirma la solidez de su propuesta culinaria y su impacto dentro de la escena global. El concepto del restaurante se basa en un enfoque artesanal, acompañado de una constante evolución en sus recetas y técnicas.

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Innovación y calidad como sello distintivo

Uno de los elementos más valorados en Hundred Burgers es el uso de carne de alta calidad, particularmente la Rubia Gallega sometida a procesos de maduración en seco. Este detalle, sumado a la precisión en cada preparación, ha permitido que algunas de sus creaciones se conviertan en referentes para los amantes de las hamburguesas.

Entre sus opciones más reconocidas figuran combinaciones que destacan por su intensidad de sabor y cuidado en cada ingrediente, incluyendo preparaciones con cortes madurados durante largos periodos, lo que aporta una profundidad única en cada bocado.

Un podio con presencia internacional

El segundo lugar fue ocupado por Holy Burger, establecimiento que se ha posicionado como uno de los más importantes de Sudamérica. Su propuesta se distingue por integrar técnicas como la maduración de la carne y sabores contrastantes que elevan la experiencia gastronómica.

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Por su parte, el tercer puesto quedó en manos de Au Cheval, reconocido dentro de Estados Unidos por su icónica Double Cheeseburger. Este plato ha ganado popularidad por la combinación equilibrada entre la intensidad de la carne, el queso cheddar y acompañamientos clásicos que potencian su sabor.

El ranking evidencia cómo la hamburguesa, más allá de ser un producto tradicional, continúa evolucionando a nivel global, impulsada por propuestas innovadoras y una creciente exigencia en la calidad de sus ingredientes.

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