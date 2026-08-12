Jugadores del FPC se unen a las labores de rescate tras el terremoto en Colombia: La imagen que se hizo viral

El fútbol profesional colombiano trasciende con frecuencia las barreras del terreno de juego, pero hay momentos de crisis nacional en los que los deportistas recuerdan que antes que atletas son ciudadanos con un profundo sentido de comunidad.

Tras el fuerte terremoto que afectó a varios departamentos del país, una de las imágenes más conmovedoras e inspiradoras ha sido protagonizada por el lateral derecho y capitán del Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, quien cambió los guayos por los guantes de trabajo para sumarse de manera directa a las labores de ayuda y remoción de escombros en la capital de Risaralda.

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La noticia se conoció luego de que el propio Deportivo Pereira publicara en sus canales oficiales una fotografía que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En la imagen se observa al defensor barranquillero, campeón de la Liga BetPlay con Junior y actual referente del cuadro 'matecaña', vistiendo indumentaria cómoda, guantes de protección y colaborando hombro a hombro con la comunidad local para atender las afectaciones generadas por el movimiento telúrico en Pereira.

La imagen viral de Walmer Pacheco en medio de la tragedia

“Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira”, escribió la institución risaraldense en sus redes sociales, acompañando la instantánea que se ganó la admiración de hinchas de todos los equipos del país.

El gesto cobra un valor especial considerando la logística previa del plantel. Pacheco y la delegación del Deportivo Pereira se encontraban desplazándose hacia la ciudad de Barranquilla para cumplir con su compromiso programado por la Liga BetPlay frente a Junior cuando ocurrió la emergencia. Una vez completado el retorno a la capital risaraldense, el capitán no dudó en dirigirse a las zonas donde se requería apoyo comunitario.

El impacto del sismo ha motivado diversas manifestaciones de solidaridad en el ámbito deportivo. Tanto figuras de la Selección Colombia en el exterior como diferentes clubes del FPC han enviado mensajes de apoyo e iniciativas de recaudación.

Sin embargo, la acción directa de Pacheco en el territorio ha destacado como un símbolo de empatía en momentos complejos para la región del Eje Cafetero.