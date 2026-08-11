Topos Azteca de México llegarán en las próximas horas a Cali para sumarse a las labores de rescate

Más de 30 horas han transcurrido tras el contundente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto del 2026.

Por esto, las autoridades de rescate han llegado a varias de las zonas más afectadas para atender la emergencia y lograr el mayor número de rescates en las primeras 48 horas después de la tragedia.

Ahora, a las labores se sumarán los Topos Azteca de México que han logrado ser reconocidos internacionalmente por sus complejas misiones de rescate en países devastados por fuertes terremotos.

Topos mexicanos llegarán a Colombia

Tras registrarse la grave emergencia, que afectó principalmente a departamentos como el Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, el grupo de brigadistas internacionales dieron a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, que se encuentran en marcha para llegar directamente a Cali y poner a disposición sus servicios para rescatar a las víctimas del terremoto.

El grupo de brigadistas se encontraban en el centro de comando instalado en La Guaira, Venezuela, en donde trabajaron por más de 30 días para dar con las víctimas que quedaron atrapadas durante el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

“Vamos a dar un hito histórico porque llevamos a gente que está utilizando, además de este tipo de herramienta neumática, avances tecnológicos como la pistola térmica y el sistema de wifi que nos permite buscar víctimas más allá de las paredes, más abajo de los suelos. Vamos a trabajar con toda esa innovación tecnológica en la hermana república de Colombia”, aseguró el oficial Héctor Méndez, presidente y fundador de Topos Azteca de México.

Así mismo, Méndez informó que la brigada llegará a Colombia con grupos de rescatistas provenientes de México, Panamá y Venezuela. Por esto, se espera que en las próximas horas los Topos lleguen a la capital del Valle del Cauca.

Hasta el momento, el fundador de la brigada solo ha confirmado su llegada a Cali por lo que todavía se desconoce si lograrán hacer presencia en otras zonas afectadas como Chocó, Buenaventura o Pereira.

Topos mexicanos son despedidos con honores de Venezuela

Tras más de un mes de hacer presencia en la zona de mayor desastre en Venezuela, los Topos Azteca fueron despedidos de este país con honores y agradecimientos por la misión que ejecutaron en el que ha sido considerada como el desastre sismológico más letal que ha experimentado dicho país.

“Los Topos Azteca ya estamos en vuelo, listos para poner nuestras manos, nuestro conocimiento y el corazón al servicio de nuestros hermanos colombianos. Fuerza, Colombia. Estamos en camino”, se lee en la publicación oficial.