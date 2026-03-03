Trump aseguró que romperá relación comercial con España: "se ha portado fatal"

Este martes 3 de marzo el presidente Donald Trump anunció que cortaría todo el comercio con España después de que ese país se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas a los ataques contra Irán.

"España se ha portado fatal (...) España nos dijo que no podemos utilizar sus bases y eso está bien, no las necesitamos. Si queremos, podemos simplemente volar y usarlo. Nadie nos va a decir que no lo usemos", afirmó Trump durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz.

El mandatario afirmó que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, romper todas las relaciones con Madrid. "Vamos a cortar todo el comercio con España, no queremos tener nada que ver con España”, puntualizó el jefe de Estado.

España no permitiría que se utilicen sus bases militares

Estados Unidos trasladó 15 aviones, incluidos cisterna de reabastecimiento, de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, después de que el Gobierno dijera que no permitiría su utilización para atacar a Irán .

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, dijo que su país no permitiría que se utilizaran sus bases militares porque la ofensiva no estaba contemplada en su acuerdo con Estados Unidos ni se ajustaba a la Carta de las Naciones Unidas.

Albares destacó que ambos países mantienen "una relación comercial histórica y beneficiosa. "Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos".

Agregó que España cuenta con los recursos necesarios para contener los posibles impactos de la decisión de Trump.