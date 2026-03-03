Alarmas encendidas: a 100 días del Mundial 2026, se confirmó preocupante lesión de Cristiano Ronaldo

El sábado 28 de febrero, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo visitó al Al Feiha y lo venció 1-3.

Los goles del equipo de 'CR7' fueron de Sadio Mané (72'), Orlando Mosquera en contra (80') y Abdullah Al-Hamdan (85'), mientras que el descuento lo hizo Abdulelah Al-Amri, también en propia puerta (45+2).

Sin embargo, más allá de la victoria, Al-Nassr quedó preocupado debido a que Cristiano Ronaldo se lesionó al minuto 81 y tuvo que abandonar el terreno de juego.

Tras esa situación, el equipo médico le realizó los respectivos exámenes diagnósticos y confirmó este 3 de marzo cuál fue la lesión que sufrió el astro portugués.

Confirmado: esta es la lesión que tiene Cristiano Ronaldo a 100 días del Mundial 2026

En un comunicado difundido en las redes sociales del Al-Nassr, se informó que Cristiano Ronaldo se lesionó el tendón de una de sus corvas.

"Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva, después del último partido contra Al Fayha", se precisó.

"Ya comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día", se complementó.

En consecuencia, hasta el momento, no se tiene claridad de cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo jugará la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo?

Antes de la cita mundialista, la Selección de Portugal, que será rival de la Selección Colombia en el estadio Hard Rock, en Miami, jugará dos partidos amistosos.

El primero será el 28 de marzo, a las 8:00 de la noche, vs. México, mientras que el segundo se disputará el 31 de marzo, a las 6:00 de la tarde, vs. Estados Unidos.

Es así como el cuerpo técnico de la Selección de Portugal seguirá de cerca la recuperación de Cristiano Ronaldo para determinar si puede estar presente en esos encuentros de preparación.