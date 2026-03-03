CANAL RCN
Colombia Video

Pensó que nadie lo había visto robar una bicicleta y subirse a Transmilenio, pero lo sorprendieron

El robo se dio a las afueras de un local y lo capturaron después de entrar a la estación Calle 100.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 03 de 2026
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La estación Calle 100 es una de las más concurridas en la troncal del norte de Transmilenio. Son miles los usuarios que la frecuentan a lo largo del día, ya sea por la mañana, en la llamada hora pico de la tarde o en la noche.

Explosivos hallados en el sur de Bogotá tendrían como objetivo bases militares durante elecciones
RELACIONADO

Explosivos hallados en el sur de Bogotá tendrían como objetivo bases militares durante elecciones

De igual forma, es una de las más peligrosas, según informes presentados por la concejal Diana Diago basándose en información de la Secretaría de Seguridad. En 2025 cerró con 102 hurtos, siendo superada solamente por la Avenida Jiménez con Calle 13 (183).

Policía detuvo el articulado y lo capturó

Partiendo de este contexto, las autoridades le han puesto la lupa a la estación en aras de fortalecer la seguridad. Pues bien, en las últimas horas se dio un importante resultado.

Entre la multitud que tomaba los articulados, hubo un usuario de 21 años que entró con una bicicleta; algo que se presenta con frecuencia en el sistema. Sin embargo, las cámaras le pusieron la lupa.

Resulta que minutos antes, había robado la bicicleta afuera de un local. El articulado fue detenido y este hombre quedó en manos de la Policía.

Estación Calle 100: la segunda con mayores robos

Según la concejal Quena Ribadeneira, en Bogotá se roban 21 bicicletas al día. Reveló que entre enero y septiembre de 2025, hubo cinco mil reportadas como hurtadas. Suba, Engativá y Kennedy fueron las localidades con más casos y, a nivel general, el robo de bicicletas reflejó un aumento del 7.3% hasta ese momento.

VIDEO | Así cayó 'motoladrón' repleto de celulares robados en Bosa, sur de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así cayó 'motoladrón' repleto de celulares robados en Bosa, sur de Bogotá

En caso de que una persona sea víctima de este crimen, puede denunciar en la página de la Policía. Bastará con detallar cómo ocurrieron los hechos para que las autoridades estén al tanto y pongan en marcha la investigación.

Asimismo, está disponible el Registro Bici, el cual permite que los ciudadanos dejen constancia de los datos de sus bicicletas, algo que facilita cuando se presenta un caso de robo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema le pone freno a Andrés Calle, salpicado en el escándalo de la UNGRD

Secretaria de Movilidad

Retiro del puente de la Boyacá con 127 desató trancones interminables: ¿cuál será la solución?

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Alarmas encendidas: a 100 días del Mundial 2026, se confirmó preocupante lesión de Cristiano Ronaldo

El cuerpo médico del Al-Nassr se pronunció tras los exámenes diagnósticos que se realizaron.

Estados Unidos

90.000 pasajeros se han visto afectados por día tras los ataques registrados entre EE. UU., Israel e Irán

Las aerolíneas se han visto obligadas a buscar nuevas rutas, a pesar del aumento registrado en los precios del petróleo

Ministerio del Trabajo

Llamado a trabajadores por jornada de descanso que tendrán antes de mitad de año: "esto desparecerá"

Yeison Jiménez

Esta fue la conmovedora reacción de Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, cuando le cantaron en su reciente cumpleaños

Salud mental

¿Le agobia querer tener todo bajo control? Estas son las claves para manejarlo