Pensó que nadie lo había visto robar una bicicleta y subirse a Transmilenio, pero lo sorprendieron

La estación Calle 100 es una de las más concurridas en la troncal del norte de Transmilenio. Son miles los usuarios que la frecuentan a lo largo del día, ya sea por la mañana, en la llamada hora pico de la tarde o en la noche.

RELACIONADO Explosivos hallados en el sur de Bogotá tendrían como objetivo bases militares durante elecciones

De igual forma, es una de las más peligrosas, según informes presentados por la concejal Diana Diago basándose en información de la Secretaría de Seguridad. En 2025 cerró con 102 hurtos, siendo superada solamente por la Avenida Jiménez con Calle 13 (183).

Policía detuvo el articulado y lo capturó

Partiendo de este contexto, las autoridades le han puesto la lupa a la estación en aras de fortalecer la seguridad. Pues bien, en las últimas horas se dio un importante resultado.

Entre la multitud que tomaba los articulados, hubo un usuario de 21 años que entró con una bicicleta; algo que se presenta con frecuencia en el sistema. Sin embargo, las cámaras le pusieron la lupa.

Resulta que minutos antes, había robado la bicicleta afuera de un local. El articulado fue detenido y este hombre quedó en manos de la Policía.

Estación Calle 100: la segunda con mayores robos

Según la concejal Quena Ribadeneira, en Bogotá se roban 21 bicicletas al día. Reveló que entre enero y septiembre de 2025, hubo cinco mil reportadas como hurtadas. Suba, Engativá y Kennedy fueron las localidades con más casos y, a nivel general, el robo de bicicletas reflejó un aumento del 7.3% hasta ese momento.

En caso de que una persona sea víctima de este crimen, puede denunciar en la página de la Policía. Bastará con detallar cómo ocurrieron los hechos para que las autoridades estén al tanto y pongan en marcha la investigación.

Asimismo, está disponible el Registro Bici, el cual permite que los ciudadanos dejen constancia de los datos de sus bicicletas, algo que facilita cuando se presenta un caso de robo.