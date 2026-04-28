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Trump exige a ABC despedir a reconocido presentador por broma sobre su esposa Melania

El presentador asegura que su comentario fue “malinterpretado”, mientras crecen las presiones políticas y regulatorias sobre ABC y Disney.

Donald Trump y su esposa Melania
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 28 de 2026
07:39 a. m.
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Una broma del presentador Jimmy Kimmel sobre la primera dama Melania Trump desató una fuerte controversia en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump exigiera a la cadena ABC que despidan a esta persona.

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El origen de la polémica se remonta a un segmento humorístico emitido en el programa Jimmy Kimmel Live!, en el que el comediante hizo un comentario describiendo a Melania Trump como alguien con “un brillo como el de una viuda embarazada”.

Ante la controversia, Kimmel utilizó su espacio televisivo para aclarar el sentido de su comentario. Según explicó, la broma hacía referencia a la diferencia de edad entre Melania y Donald Trump, y no tenía ninguna connotación violenta. “Fue una broma muy ligera… de ninguna manera fue una incitación al asesinato”, afirmó el presentador, insistiendo en que su intención fue malinterpretada.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Melania Trump y por qué generó polémica?

El contenido del chiste y el contexto en el que fue emitido provocaron una reacción inmediata. Melania Trump calificó las declaraciones como “corrosivas” y pidió a ABC tomar medidas frente al comediante. En un mensaje público, cuestionó que este tipo de contenidos lleguen a los hogares estadounidenses y los vinculó con un clima político que, según ella, debe rechazar la retórica de odio.

Por su parte, Donald Trump elevó el tono de la respuesta y solicitó abiertamente el despido de Kimmel. El mandatario calificó el comentario como “totalmente inaceptable” y dirigió sus críticas tanto al presentador como a la cadena y su empresa matriz, The Walt Disney Company.

La controversia se intensificó aún más en medio de un incidente de seguridad ocurrido durante una reunión de periodistas y políticos en Washington, donde se registró un tiroteo que obligó a evacuar a los asistentes, incluidos los Trump. Aunque Kimmel expresó solidaridad con los afectados, rechazó cualquier vínculo entre su broma y lo sucedido, subrayando que fue emitida días antes.

Debate sobre la libertad de expresión en el gobierno Trump

Esta situación ha generado una discusión sobre los límites del humor y la protección de la libertad de expresión en Estados Unidos. Expertos señalan que las cadenas de televisión cuentan con amplios derechos amparados por la Primera Enmienda, lo que incluye la posibilidad de emitir contenidos satíricos o polémicos.

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El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, había instado previamente a emisoras a retirar a Kimmel del aire, advirtiendo posibles consecuencias regulatorias. Hasta el momento, ni ABC ni Disney han emitido una respuesta oficial frente a las solicitudes de despido.

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