Así fue la audiencia del tirador que capturaron durante la cena de periodistas con Trump

La cena de corresponsables de la Casa Blanca, llevada a cabo como de costumbre en Washington, se convirtió en una grave escena del crimen que por poco termina en tragedia el pasado sábado 25 de abril.

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El presidente Donald Trump y su gabinete estaban listos para este encuentro de la Asociación de Corresponsales, cuando un hombre abrió fuego. Las cámaras grabaron el momento en el que el mandatario fue escoltado de urgencia a un sitio seguro.

¿Cómo ocurrió el atemorizante tiroteo?

El tiroteo concluyó con el arresto de Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años. Las autoridades lo acusaron de presuntamente querer asesinar al presidente, un cargo que, de ser hallado culpable, podría acarrearle una condena de cadena perpetua.

Las autoridades le incautaron una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos. Al parecer, trató de burlar la seguridad del hotel Hilton.

Fue el propio Trump quien divulgó la imagen de este hombre siendo neutralizado por los uniformados. Quedó acostado en el suelo, tendido boca abajo, sin camisa, con las manos esposadas y un robusto equipo de seguridad rodeándolo.

El hecho ha generado eco en la opinión pública en cuanto a los cuestionamientos sobre el hotel. Esto, recordando que en los años 80, el entonces presidente Ronald Reagan resultó herido por un hecho similar.

Los retratos de la audiencia

Fox News reveló los retratos de la audiencia en la que le imputaron tres cargos, incluyendo el intento de asesinato al presidente.

A través de los medios de comunicación, se dieron a conocer publicaciones de Allen en las que cuestionaba al mandatario. Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre un atentado contra él.

Sin duda, el más grave fue en 2024 cuando, durante un mitin en Pensilvania en medio de su carrera por volver a la Casa Blanca, recibió impactos de bala en su oreja.