CANAL RCN
Internacional

Así fue la audiencia del tirador que capturaron durante la cena de periodistas con Trump

Fox News tuvo acceso a los retratos de la audiencia en la que le imputaron tres cargos.

Foto: Donald Trump
Foto: Donald Trump

Noticias RCN

AFP

abril 27 de 2026
09:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cena de corresponsables de la Casa Blanca, llevada a cabo como de costumbre en Washington, se convirtió en una grave escena del crimen que por poco termina en tragedia el pasado sábado 25 de abril.

Hombre que disparó en la cena de Trump con periodistas podría enfrentarse a la cadena perpetua
RELACIONADO

Hombre que disparó en la cena de Trump con periodistas podría enfrentarse a la cadena perpetua

El presidente Donald Trump y su gabinete estaban listos para este encuentro de la Asociación de Corresponsales, cuando un hombre abrió fuego. Las cámaras grabaron el momento en el que el mandatario fue escoltado de urgencia a un sitio seguro.

¿Cómo ocurrió el atemorizante tiroteo?

El tiroteo concluyó con el arresto de Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años. Las autoridades lo acusaron de presuntamente querer asesinar al presidente, un cargo que, de ser hallado culpable, podría acarrearle una condena de cadena perpetua.

Las autoridades le incautaron una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos. Al parecer, trató de burlar la seguridad del hotel Hilton.

Fue el propio Trump quien divulgó la imagen de este hombre siendo neutralizado por los uniformados. Quedó acostado en el suelo, tendido boca abajo, sin camisa, con las manos esposadas y un robusto equipo de seguridad rodeándolo.

El hecho ha generado eco en la opinión pública en cuanto a los cuestionamientos sobre el hotel. Esto, recordando que en los años 80, el entonces presidente Ronald Reagan resultó herido por un hecho similar.

Los retratos de la audiencia

Fox News reveló los retratos de la audiencia en la que le imputaron tres cargos, incluyendo el intento de asesinato al presidente.

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?
RELACIONADO

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?

A través de los medios de comunicación, se dieron a conocer publicaciones de Allen en las que cuestionaba al mandatario. Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre un atentado contra él.

Sin duda, el más grave fue en 2024 cuando, durante un mitin en Pensilvania en medio de su carrera por volver a la Casa Blanca, recibió impactos de bala en su oreja.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Mujer entró en trabajo de parto en pleno vuelo en Estados Unidos: terminó dando a luz a 30 minutos de aterrizar

Nicolás Maduro

La exorbitante cifra que le costaría a Venezuela pagar la defensa de Maduro

Artistas

Murió reconocida influencer: habría sido atropellada por una cantante

Otras Noticias

Corte Constitucional

Corte Constitucional aplaza la discusión sobre decretos de la emergencia económica por las inundaciones en Córdoba

La discusión sobre el impuesto al patrimonio, a la contratación directa y la llamada expropiación administrativa exprés se retomará el miércoles.

Luka Modric

Modric enciende alarmas: cirugía facial lo deja fuera del final de temporada

El mediocampista Luka Modric fue operado exitosamente y apunta a llegar al Mundial en condiciones.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 27 de abril de 2026

Luis Díaz

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebraron su aniversario con fotos inéditas

Senado de la República

La Ley Nuclear en Colombia, que se aplicaría en la salud, volvió a frenarse: ¿qué pasó?