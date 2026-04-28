Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO🔴

El desafío es mayúsculo para el Junior de Barranquilla. Este martes 28 de abril, el conjunto rojiblanco se juega mucho más que tres puntos cuando visite a Sporting Cristal en territorio peruano, en compromiso válido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario que promete un ambiente exigente para los visitantes.

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega con la presión de revertir un inicio complicado en el grupo F, donde apenas suma un punto tras dos jornadas disputadas. Esa realidad lo ubica en la última posición, obligándolo a reaccionar de inmediato si pretende mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo más importante del continente.

Junior, obligado a sumar fuera de casa

La situación deportiva del Junior no admite más margen de error. Un nuevo tropiezo podría dejarlo prácticamente sin opciones en una fase de grupos que avanza rápidamente. Por eso, el duelo ante Sporting Cristal se presenta como una auténtica final anticipada para los barranquilleros.

El equipo colombiano no solo necesita sumar, sino también recuperar confianza. Las últimas presentaciones han dejado dudas en cuanto a su funcionamiento colectivo y capacidad de respuesta en momentos determinantes. Enfrente tendrá a un rival que, jugando en casa, suele hacerse fuerte y sabe aprovechar las condiciones de su estadio.

Para Junior, rescatar al menos un empate sería mantener la esperanza, pero una victoria cambiaría por completo el panorama en la tabla. La consigna es clara: competir con carácter, minimizar errores y aprovechar las oportunidades que se generen en ataque.

Horario y dónde ver el partido

El compromiso está programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana) y podrá seguirse en todo el país a través de ESPN y la plataforma Disney+. Se espera una alta expectativa por parte de los aficionados, conscientes de lo que está en juego en esta tercera jornada.

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El contexto no es sencillo, pero el fútbol suele ofrecer oportunidades de redención. Junior afronta una noche determinante en Lima, con la obligación de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que tiene argumentos para competir en la Copa Libertadores. Una caída podría marcar el inicio de una despedida prematura; un resultado positivo, en cambio, podría reactivar la ilusión y devolverle vida a su camino internacional.