EE.UU. emite advertencia de viaje a Colombia tras ataques terroristas en el Cauca y Valle

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, lanzó una nueva alerta de viaje para Colombia después de los ataques ocurridos el fin de semana del 25 de abril en el suroeste del país.

El reporte oficial señala los 26 ataques distintos contra corredores de transporte, accesos a instalaciones militares y comisarías de policía. Al menos 20 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas en lo que autoridades locales calificaron como “una ofensiva coordinada de grupos armados ilegales”.

“No viaje a estas zonas bajo ningún concepto”

La advertencia del Departamento de Estado recuerda que los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, con excepción de las ciudades de Popayán y Cali, son considerados inseguros para los viajeros.

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El comunicado enfatiza: “No viaje a estas zonas bajo ningún concepto. Los delitos violentos, como los robos a mano armada y los asesinatos, son habituales en estos lugares”.

Además, se advierte que “hay grupos terroristas activos en algunas de estas zonas” y que, debido a los riesgos, algunos empleados del Gobierno estadounidense tienen prohibido desplazarse allí.

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Zonas de alto riesgo para visitantes

La alerta se suma a los llamados de las autoridades colombianas que han reconocido el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país. Los ataques del fin de semana dejaron comunidades en estado de temor y obligaron a reforzar los operativos de seguridad.

El mensaje de Washington busca disuadir a los ciudadanos estadounidenses de viajar a estas regiones, subrayando que “las capacidades las tienen los subversivos, los guerrilleros, los terroristas”, como lo expresó recientemente la gobernadora del Valle del Cauca en medios nacionales.