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Salud y Bienestar

La Ley Nuclear en Colombia, que se aplicaría en la salud, volvió a frenarse: ¿qué pasó?

La suspensión de una sesión en la Comisión Primera dejó en pausa el trámite.

Foto. Freepik.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
06:40 p. m.
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El proyecto de Ley Nuclear en Colombia registró un nuevo tropiezo en su trámite legislativo luego de que la Comisión Primera del Senado no pudiera sesionar.

La situación detuvo la discusión en un punto decisivo, cuando la iniciativa se encuentra a solo dos debates de completar su paso por el Congreso.

Un nuevo retraso en la recta final del trámite

El aplazamiento se produce en medio de un calendario legislativo limitado, lo que añade incertidumbre sobre los tiempos en los que podría retomarse la discusión. Aunque el proyecto ya ha superado varias etapas, su aprobación aún depende de que continúe el proceso en las próximas sesiones.

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La iniciativa busca establecer un marco normativo para el uso de tecnologías nucleares en Colombia, un tema que ha venido ganando espacio en el debate público por sus posibles aplicaciones en distintos sectores.

Sin embargo, su avance ha sido intermitente y ahora vuelve a quedar en pausa por razones de agenda en el Congreso.

Este nuevo retraso ocurre mientras el país enfrenta retos en materia de salud. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, el cáncer se mantiene como una de las principales causas de mortalidad en Colombia, con miles de nuevos casos diagnosticados cada año. En paralelo, también se han señalado limitaciones en el acceso a ciertos insumos y tecnologías médicas.

"Necesitamos que la Comisión Primera del Senado debata y apruebe la Ley Nuclear ya. Este proyecto permitirá que Colombia tenga más instrumentos terapéuticos para poder luchar contra el cáncer. Los pacientes no pueden seguir esperando, y la ciencia y la tecnología tampoco", afirma Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana.

¿Qué propone el proyecto de la Ley Nuclear en Colombia y en qué punto queda?

El proyecto de ley plantea definir reglas para el uso de la energía nuclear con fines pacíficos en el país. Entre sus alcances se incluyen lineamientos sobre seguridad, control, supervisión y manejo de materiales, así como la creación de un esquema institucional que regule estas actividades.

Además de sus aplicaciones en salud, la iniciativa contempla posibles usos en áreas como la industria, la agricultura, el medio ambiente y la generación de energía.

No obstante, estos aspectos aún hacen parte de la discusión legislativa y deberán ser evaluados en los debates pendientes.

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El texto también incorpora elementos relacionados con licenciamiento, vigilancia y sanción, junto con disposiciones sobre protección radiológica y gestión de residuos, temas que suelen ser centrales en este tipo de regulaciones.

Por ahora, el proyecto permanece a la espera de que se reactive su trámite en el Senado. Su futuro inmediato dependerá de la programación de nuevas sesiones y del avance que logre en los debates restantes dentro de la legislatura.

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