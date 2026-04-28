Colfecar alerta: Cauca es el departamento más inseguro para el transporte de carga

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que el departamento del Cauca se ha convertido en un punto crítico para el sector transporte, en medio de la ola de violencia que ya suma 26 ataques contra vías, instalaciones militares y comisarías de policía, con un saldo de al menos 20 muertos y decenas de heridos.

“El departamento del Cauca para nosotros es totalmente estratégico porque es la ruta obligada para lograr hacer el abastecimiento del suroccidente del país”, explicó Hernández.

La presidente subrayó que la vía Panamericana es la única ruta viable y que “cada vez que hay una afectación sobre la vía panamericana, claramente sí se genera una grave afectación para todo lo que es transporte y abastecimiento del país”.

La Panamericana, un corredor sin alternativas

La dirigente gremial recordó que la carretera Panamericana vive bloqueada de manera recurrente, ya sea por protestas o por hechos de inseguridad. “No hay rutas alternas”, enfatizó, lo que convierte cualquier cierre en un golpe directo al abastecimiento nacional.

Según Colfecar, el Cauca fue en 2025 el departamento más inseguro para el transporte de carga, con actos terroristas y hurtos de vehículos “a plena luz del día”.

Hernández señaló que incluso con medidas restrictivas de horario desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los grupos armados continúan interceptando tractomulas y desviándolas hacia zonas rurales.

Extorsión y crisis de seguridad

La presidenta de Colfecar denunció que además de los robos, los transportadores enfrentan extorsiones sistemáticas. “Salen los grupos armados o retenes guerrilleros y empiezan a desviar los vehículos… y a eso súmale también la extorsión”, relató.

El gremio advierte que la crisis de seguridad en el Cauca se ha acentuado y que la falta de alternativas viales convierte cada ataque en un riesgo para el abastecimiento de alimentos, combustibles y mercancías hacia el suroccidente del país.