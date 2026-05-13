Trump publica foto de Venezuela como el estado 51 de EE.UU.: Delcy Rodríguez reaccionó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia en Sudamérica luego de publicar una fotografía en donde profundiza su idea de convertir a Venezuela en el estado 51 de su país, imagen que también compartió la cuenta oficial de la Casa Blanca.

Este lunes 11 de mayo, Trump dijo a Fox News que estaba considerando convertir al país sudamericano en un nuevo estado, tras meses de jactarse de controlar a la nación rica en petróleo. Ahora, generó reacciones tras este nuevo pronunciamiento.

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¿Qué dijo Delcy Rodríguez tras la foto de Venezuela estado 51?

Esta imagen llegó hasta la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien el gobierno estadounidense reconoció en el poder tras la captura de Nicolás Maduro. En diálogo con Telesur, respondió a esta situación.

Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia.

Además, Rodríguez compartió un mapa de Venezuela con colores tropicales y con el texto "Venezuela toda", situación que eventualmente también generará controversia, pues incluyó en el mapa al Esequibo, región que actualmente es administrada por Guyana, pero se mantiene una histórica reclamación de soberanía sobre el territorio.

Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela Toda.

Presidente Petro se pronunció tras la polémica imagen

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se quedó callado tras la controversial publicación de su similar estadounidense y habló de una "traición a Simón Bolívar" que eventualmente se considere esta idea que promueven desde el norte del continente.