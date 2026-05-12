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¿Por qué un nuevo corte de cabello transforma las emociones? La psicología detrás del cambio de imagen

Los factores emocionales impulsan cerca del 90% de los cambios de look.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
09:37 p. m.
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El aspecto físico es para muchas mujeres una extensión de su identidad y un impulsor de bienestar emocional, por ello un cambio de look, ya sea a través del color o un nuevo corte, genera una sensación de renovación y apertura hacia nuevas etapas, fortaleciendo la autoestima y la seguridad en sí misma.

Un estudio realizado a nivel global, indica que el 68% de las personas utiliza su imagen para proyectar quiénes son, y en el caso de las mujeres menores de 35 años, el 83% afirma que cuidar su cabello mejora su confianza.

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Alvaro Cadavid, estilista experto en colorimetría y CEO del salón profesional Creative Staff, explica que la decisión de transformar la imagen en el 90 % de las ocasiones suele estar motivada por factores emocionales más que por simples tendencias.

"Las renovaciones de imágenes por razones asociadas al estado de ánimo o cuestiones personales es mucho más frecuente de lo que pensamos. Situaciones como un cumpleaños, un nuevo trabajo o el inicio de un año son algunos de los motivos por los que las colombianas buscan un cambio. Esto se debe a que ayuda a incrementar la seguridad, debido a que el aspecto físico permite empoderar, pues la mujer más que verse bonita, busca sentirse bien", afirma.

De acuerdo con el especialista, cerca del 90 % de las clientas que llegan a Creative Staff buscan, en alguna medida, una transformación, pues incluso un corte o un cepillado son suficientes para generar una percepción de diferencia. Si bien el color es el servicio más solicitado para renovar la apariencia, es el corte el que genera un mayor impacto emocional, debido al papel simbólico que el largo del cabello juega en la identidad femenina.

Según la psicología, este fenómeno está vinculado al efecto de primacía, pues las nuevas experiencias visuales producen refuerzos positivos en el estado de ánimo. Un estudio de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética Española, indica que el 72% de las personas reconoce que cambiar su imagen es fundamental para una entrevista de trabajo, el 68% lo considera relevante en el entorno laboral nuevo y un 69% a la hora de exponerse en un nuevo evento social.

Es por ello, que en Colombia, la demanda de estos servicios aumenta en fechas específicas como el mes de las madres, vacaciones de mitad de año y las fiestas de diciembre.

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Sin embargo, Álvaro Cadavid afirma que al haber tantas emociones involucradas en esta decisión, las expectativas suelen ser altas cuando las personas llegan al salón buscando un cambio de look. “La mujer siempre quiere ser observada con admiración, por ello en Creative Staff, como estilistas, buscamos primero escuchar para poder cumplir con esos objetivos, pues el resultado obtenido influye directamente en el empoderamiento, cuando alcanza los deseos de la persona, pero también puede actuar negativamente cuando la persona no se siente a gusto con el cambio”, agrega.

En este sentido, Alvaro Cadavid concluye que lograr que el proceso de cambio sea una experiencia de escucha y conexión real permite que las mujeres den ese paso con firmeza, entendiendo que renovar su estilo es, en última instancia, un ejercicio de amor propio y una inversión en su propia seguridad.

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