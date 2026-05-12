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Parlamento de Venezuela aprobó reforma que aumenta los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

El tribunal máximo de justicia tendrá, de ahora en adelante, más de 30 magistrados.

Venezuela aseguró que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos
Foto: @OliverBlanco en X

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
10:26 p. m.
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Este martes 12 de mayo, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que hace cambios significativos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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Hace pocos días, NTN24 reveló que esta reforma era la presunta estrategia de Delcy Rodríguez, la presidenta interina, para quedarse en el poder. Esto, recordando que está reemplazando a Nicolás Maduro.

¿Cuáles son los cambios que tendrá el TSJ?

Si bien el proyecto contempla mejorar las capacidades del máximo tribunal de justicia, lo cierto es que presuntamente plantea que la Asamblea Nacional (el Parlamento) sea la entidad encargada de designar nuevos magistrados.

En este punto se debe mencionar que el órgano legislativo es presidido por Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta encargada. A esto se debe sumar que fue el TSJ la entidad que respaldó la elección de Maduro tras el llamado fraude electoral del 28 de julio de 2024, condenado inclusive por la comunidad internacional.

Pues bien, con la aprobación de la reforma, se aumenta el número de magistrados de 20 a 32 con una votación unánime. Entonces, la sala constitucional quedará conformada por siete togados y el resto de las salas con cinco.

¿Un “as bajo la manga” del régimen?

El paso siguiente, a la espera de la sanción de Rodríguez, es que el parlamento cree comités que evalúen las postulaciones para los que desean ser magistrados.

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Los analistas cuestionan que esta iniciativa sea otro “as bajo la manga” para mantener al régimen, a pesar del derrocamiento de Maduro. Lo cierto es que todavía se conservan funcionarios que durante años han estado en cargos altos.

Mientras tanto, las intervenciones de Estados Unidos con la administración de Donald Trump son vigiladas por el mundo. El foco de los avances está en la excarcelación de presos políticos y la reactivación de la economía (principalmente con el sector petrolero), sin perder de vista el levantamiento de sanciones.

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