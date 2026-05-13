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Defensoría del Pueblo alerta por riesgos de violencia y ataques a la prensa en campaña presidencial

El pronunciamiento se centra en la necesidad de que las campañas presidenciales asuman un rol responsable en el debate público.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:25 a. m.
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A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el ambiente político. El organismo advirtió riesgos de violencia verbal, desinformación, ataques entre campañas y, ahora, agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

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La defensora del pueblo, Iris Marín, recordó que meses atrás varios candidatos presidenciales suscribieron un compromiso ante la entidad para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin violencia.

En el segundo informe de seguimiento, la Defensoría destacó avances en el respeto por las instituciones y la defensa de la vida, pero señaló incumplimientos críticos en la adopción de una política de no violencia, el uso de un lenguaje constructivo y la difusión de información veraz.

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Llamado a un diálogo constructivo

El pronunciamiento de la Defensoría se centra en la necesidad de que las campañas presidenciales asuman un rol responsable en el debate público.

“Hacemos un llamado urgente a todas las candidaturas, partidos y movimientos políticos a fortalecer un lenguaje respetuoso, no estigmatizante y comprometido con la verdad”, expresó Marín.

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La defensora insistió en que el país requiere “debates firmes, pero también responsables, diferencias políticas, pero sin discursos que profundicen no solo la polarización, sino el odio y pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas”.

Compromisos en riesgo

El informe advierte que, aunque existen puntos favorables, los compromisos más sensibles —como la política de no violencia y la difusión de información veraz— presentan un nivel bajo o crítico de cumplimiento.

La Defensoría subrayó que estos aspectos son esenciales para garantizar un proceso electoral transparente y seguro, y pidió a los candidatos reforzar su compromiso con la paz y la democracia.

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