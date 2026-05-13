Reconocido actor fue encontrado sin vida dentro de un restaurante: esto se sabe

En Corea del Sur se confirmó la muerte de un reconocido actor de cine y televisión.

Park Dong-bin, que participó en producciones destacadas en su país como 'Meant to be', 'Gap dong', 'A saint and a witch' y se hizo muy conocido por una escena que protagonizó en 'It was love', falleció a sus 56 años.

La estrella de la actuación fue encontrada sin vida el pasado 29 de abril de 2026, en un restaurante que iba a inaugurar en los próximos días.

¿Qué han determinado las autoridades hasta el momento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto se sabe de la muerte de Park Dong-bin, el reconocido actor de Corea del Sur

Las autoridades de Corea del Sur han informado que el cuerpo de Park Dong-bin fue localizado sin signos vitales en una edificación situada en Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

Una persona que estaba ayudándolo a adecuar su restaurante se dio cuenta de lo sucedido sobre las 4:25 de la tarde del 29 de abril y se comunicó de inmediato con la Policía.

Fue así como inició una investigación de inmediato y, por ahora, se ha determinado que no hubo un ingreso forzado al local y que tampoco se han detectado señales de violencia.

No obstante, las autoridades continúan recopilando las pruebas pertinentes para esclarecer la causa del deceso.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Park Dong-bin, el reconocido actor de Corea del Sur

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Park Dong-bin, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Descansa en paz", "fue un excelente actor", "qué lamentable pérdida", "es importante que se adelante la autopsia", "Dios mío, qué dolor" y "esto no se puede creer", han sido algunos de ellos.