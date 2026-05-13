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Anuncio oficial de la Selección Colombia antes del Mundial 2026: ¿se revelará la lista definitiva?

La Selección Colombia publicó un comunicado en sus redes sociales. Entérese de los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:32 a. m.
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En la mañana de este 13 de mayo de 2026, la Selección Colombia entregó una noticia a través de sus redes sociales.

La 'tricolor' notificó que, previo al inicio del Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, el director técnico Néstor Lorenzo hablará en rueda de prensa.

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¿Desde dónde entregará sus declaraciones el estratega argentino? ¿Cuándo y a qué hora hablará? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles de la rueda de prensa que hará la Selección Colombia antes del Mundial 2026

En un comunicado oficial, la Selección Colombia invitó a todos los medios a una rueda de prensa que se llevará a cabo en Bogotá.

"En el marco previo a la preparación final para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico Néstor Lorenzo ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF, en Bogotá", se precisó.

"El evento tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo, a las 10:00 de la mañana, y el proceso de inscripción estará habilitado desde las 7:15 a.m. hasta las 7:00 p.m. de hoy, miércoles 13 de mayo", se complementó.

Sin embargo, aún no se conoce si finalmente Néstor Lorenzo entregará una prelista, dará a conocer el listado definitivo de convocados o, simplemente, se referirá al último amistoso que se llevará a cabo.

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia hace parte del grupo K de la Copa del Mundo 2026, junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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El 17 de junio, a las 9:00 de la noche, la 'tricolor' tendrá su primer enfrentamiento en la cita mundialista. Su rival será Uzbekistán, en el Estadio Banorte, en Ciudad de México.

 

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