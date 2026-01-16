CANAL RCN
Internacional

Venezuela liberó a ciudadanos europeos detenidos tras elecciones de 2024

Las detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando el gobierno venezolano denunció la existencia de un plan para atentar contra Nicolás Maduro.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 16 de 2026
04:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Venezuela confirmó que liberó a varios ciudadanos de países europeos, entre ellos un ciudadano checo que había sido detenido en septiembre de 2024 y acusado de participar en un presunto complot para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro. Así lo informó este viernes la cancillería de la República Checa.

Aterrizó en Venezuela el primer vuelo de deportados desde EE. UU. tras arresto de Maduro
RELACIONADO

Aterrizó en Venezuela el primer vuelo de deportados desde EE. UU. tras arresto de Maduro

Confirman excarcelaciones de ciudadanos europeos en Venezuela

Se trata de Jan Darmovzal, de 35 años, quien fue arrestado junto a cuatro ciudadanos estadounidenses y dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, según la organización no gubernamental Foro Penal.

De acuerdo con esta ONG, los dos ciudadanos españoles fueron liberados esta misma semana, mientras que al menos dos de los estadounidenses ya habían recuperado su libertad previamente.

Además de Darmovzal, las autoridades venezolanas liberaron a ciudadanos de Albania, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Rumania y Ucrania, según confirmó la cancillería checa.

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Petr Macinka, señaló que la excarcelación fue posible tras un proceso de negociación diplomática.

“Tras varias semanas de intensas negociaciones, hemos asegurado la liberación de Darmovzal de una prisión venezolana”, declaró a la prensa.

Asimismo, informó que su país envió un avión para trasladar a los ciudadanos liberados. “Hemos enviado un avión, que ya está en camino. Llevaremos a todos los presos liberados a casa”, agregó.

Las detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando el gobierno venezolano aseguró haber incautado 400 fusiles y denunció la existencia de un plan para atentar contra el mandatario.

No obstante, los gobiernos de República Checa, Estados Unidos y España negaron cualquier participación en el presunto complot.

En el ámbito político, la oposición venezolana sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las elecciones, aunque las autoridades oficiales declararon vencedor a Nicolás Maduro.

Sale a la luz transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro en EE. UU.: así se defendió
RELACIONADO

Sale a la luz transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro en EE. UU.: así se defendió

Posteriormente, Maduro fue depuesto tras una incursión de tropas especiales de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero y trasladado, junto con su esposa Cilia Flores, a Nueva York, donde permanece detenido.

Desde que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera interina, el gobierno venezolano inició la liberación de detenidos por razones políticas, medida que ha sido presentada como un gesto de buena voluntad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Video inédito del escape y el rescate de María Corina Machado en alta mar

Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de seis ciudadanos europeos detenidos en Venezuela

María Corina Machado

Delcy Rodríguez se reunió con la CIA: "Cumple órdenes de EE. UU.", dijo María Corina Machado

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

¡Adorable! Alana, hija de Cristiano Ronaldo, sorprende con su talento para el canto

La pequeña es viral en redes sociales al protagonizar una interpretación que ya ha sido aclamada por miles de usuarios.

Antártida

¿Por qué el ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida? Esta es la misión

La tripulación colombiana llegó a la Antártida y visitó la base ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado tras 42 días de navegación.

Turismo

Viajar por Colombia en 2026 costará menos: hay vuelos desde $89.999 en temporada baja

Deportivo Pereira

Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira debido a su crítica situación

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios