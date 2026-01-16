Venezuela liberó a ciudadanos europeos detenidos tras elecciones de 2024

Venezuela confirmó que liberó a varios ciudadanos de países europeos, entre ellos un ciudadano checo que había sido detenido en septiembre de 2024 y acusado de participar en un presunto complot para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro. Así lo informó este viernes la cancillería de la República Checa.

Confirman excarcelaciones de ciudadanos europeos en Venezuela

Se trata de Jan Darmovzal, de 35 años, quien fue arrestado junto a cuatro ciudadanos estadounidenses y dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, según la organización no gubernamental Foro Penal.

De acuerdo con esta ONG, los dos ciudadanos españoles fueron liberados esta misma semana, mientras que al menos dos de los estadounidenses ya habían recuperado su libertad previamente.

Además de Darmovzal, las autoridades venezolanas liberaron a ciudadanos de Albania, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Rumania y Ucrania, según confirmó la cancillería checa.

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Petr Macinka, señaló que la excarcelación fue posible tras un proceso de negociación diplomática.

“Tras varias semanas de intensas negociaciones, hemos asegurado la liberación de Darmovzal de una prisión venezolana”, declaró a la prensa.

Asimismo, informó que su país envió un avión para trasladar a los ciudadanos liberados. “Hemos enviado un avión, que ya está en camino. Llevaremos a todos los presos liberados a casa”, agregó.

Las detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando el gobierno venezolano aseguró haber incautado 400 fusiles y denunció la existencia de un plan para atentar contra el mandatario.

No obstante, los gobiernos de República Checa, Estados Unidos y España negaron cualquier participación en el presunto complot.

En el ámbito político, la oposición venezolana sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las elecciones, aunque las autoridades oficiales declararon vencedor a Nicolás Maduro.

Posteriormente, Maduro fue depuesto tras una incursión de tropas especiales de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero y trasladado, junto con su esposa Cilia Flores, a Nueva York, donde permanece detenido.

Desde que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera interina, el gobierno venezolano inició la liberación de detenidos por razones políticas, medida que ha sido presentada como un gesto de buena voluntad.