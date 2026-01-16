CANAL RCN
Internacional

Aterrizó en Venezuela el primer vuelo de deportados desde EE. UU. tras arresto de Maduro

231 venezolanos salieron de Arizona hasta Caracas. El último vuelo hace había sido poco más de un mes.

Vuelo con deportados.
Vuelo con deportados. Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

enero 16 de 2026
01:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 16 de enero, llegó a Caracas un nuevo vuelo de Eastern Airlines con venezolanos deportados desde Estados Unidos. Es el primero desde que fue arrestado Nicolás Maduro.

Estados Unidos realizó la primera venta millonaria de petróleo venezolano tras la captura de Maduro
RELACIONADO

Estados Unidos realizó la primera venta millonaria de petróleo venezolano tras la captura de Maduro

La noticia más importante a nivel mundial y hasta el momento de 2026 fue la captura del dictador. Las tropas de Estados Unidos sobrevolaron territorio venezolano en la madrugada del sábado 3 de enero.

Maduro fue capturado el 3 de enero

Posteriormente, lo ubicaron en una unidad militar junto a su esposa Cilia Flores. Al mismo tiempo, se presentaron bombardeos. Maduro salió de Venezuela a bordo del USS Iwo Jima con rumbo a Estados Unidos.

En horas de la tarde, llegó en un avión a Nueva York. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, mostrando la forma en la que saludó a los agentes e incluso deseándoles feliz año.

El líder del régimen compareció días después ante el tribunal de Manhattan. El caso está en manos del juez Alvin Hellerstein y se reanudará el próximo 17 de marzo. Los cargos por los que Maduro debe responder son: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Más de 200 deportados

Mientras transcurre el desarrollo, otras acciones se han tomado. En materia política, están los diálogos de Donald Trump con Delcy Rodríguez o la reunión que él tuvo con María Corina Machado en la Casa Blanca.

María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”
RELACIONADO

María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”

Adicionalmente, se han mantenido los vuelos con los deportados. El más reciente tuvo a 231 venezolanos que salieron de Phoenix, Arizona; y llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Fue la repatriada 99 registrada y la última había sido el 10 de diciembre con 218 migrantes.

Cabe recordar que en marzo de 2025, hubo un acuerdo entre ambos países para la repatriación de venezolanos. Esto, en el marco del Plan Vuelta a la Patria. Para ese momento, una extensa cantidad de ellos (algunos del Tren de Aragua) fueron llevados a El Salvador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor profundo: murió estrella de la música tras batallar contra una enfermedad compleja

María Corina Machado

María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”

China

China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas

Otras Noticias

Bogotá

Judicializan a sujeto implicado en la planeación de un atentado terrorista en el centro de Bogotá

De acuerdo con la investigación, el hombre habría entregado una bomba a un menor de edad con el objetivo de que fuera instalada en un vehículo que se desplazaría por la localidad de Teusaquillo.

Manchester City

Manchester United vs. Manchester City, clásico en Premier League: fecha, hora y canal para ver

Manchester United enfrentará a Manchester City en un nuevo clásico de la ciudad por la Premier League.

Yeison Jiménez

Aida Victoria sobre polémica con Giovanny Ayala tras homenaje a Yeison Jiménez: "Guarde silencio"

Trabajo

Trabajadores en remoto tendrían cambio con pagos: así funcionaría

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios