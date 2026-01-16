Aterrizó en Venezuela el primer vuelo de deportados desde EE. UU. tras arresto de Maduro

Este viernes 16 de enero, llegó a Caracas un nuevo vuelo de Eastern Airlines con venezolanos deportados desde Estados Unidos. Es el primero desde que fue arrestado Nicolás Maduro.

La noticia más importante a nivel mundial y hasta el momento de 2026 fue la captura del dictador. Las tropas de Estados Unidos sobrevolaron territorio venezolano en la madrugada del sábado 3 de enero.

Posteriormente, lo ubicaron en una unidad militar junto a su esposa Cilia Flores. Al mismo tiempo, se presentaron bombardeos. Maduro salió de Venezuela a bordo del USS Iwo Jima con rumbo a Estados Unidos.

En horas de la tarde, llegó en un avión a Nueva York. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, mostrando la forma en la que saludó a los agentes e incluso deseándoles feliz año.

El líder del régimen compareció días después ante el tribunal de Manhattan. El caso está en manos del juez Alvin Hellerstein y se reanudará el próximo 17 de marzo. Los cargos por los que Maduro debe responder son: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Más de 200 deportados

Mientras transcurre el desarrollo, otras acciones se han tomado. En materia política, están los diálogos de Donald Trump con Delcy Rodríguez o la reunión que él tuvo con María Corina Machado en la Casa Blanca.

Adicionalmente, se han mantenido los vuelos con los deportados. El más reciente tuvo a 231 venezolanos que salieron de Phoenix, Arizona; y llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Fue la repatriada 99 registrada y la última había sido el 10 de diciembre con 218 migrantes.

Cabe recordar que en marzo de 2025, hubo un acuerdo entre ambos países para la repatriación de venezolanos. Esto, en el marco del Plan Vuelta a la Patria. Para ese momento, una extensa cantidad de ellos (algunos del Tren de Aragua) fueron llevados a El Salvador.