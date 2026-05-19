No sólo hay que ganar. Hay que golear

A Cepeda no puede simplemente ganársele, debe ser por goleada o a esta vaina se le va a inventar cualquier eufemismo disfrazado de amor o deuda histórica para atornillarse, como los vecinos.

Y es que esto no es una animadversión ideológica para encasillar ofertas democráticas contrarias, ni casar enemigos, que parece ser la moda en Colombia desde que nos vendieron relatos extraños: que si criticamos algo es porque necesariamente nos compraron las convicciones los otros. La política está plagada de esto. Gente que hoy dice que quiere mucho a alguien y, sin que pasen 24 horas, ya está haciéndole ojos al otro; así, sin contexto alguno, sin vergüenza, saltando de posibilidad en posibilidad, buscando acomodarse entre sus propias incoherencias.

Pero el punto acá no es ese. Colombia ha sido una víctima despiadada de los eufemismos y los relatos raros. Gente que se vende como una opción amorosa de la política, que lo único que hace es perfilar y destilar rencor porque se opine diferente. Dicen que defienden a la mujer, pero las encasillan como vampiras o muñecas de la mafia; peor aún, las marginan como a su propia vicepresidenta.

Hemos visto de todo. Eufemismos como “potencia mundial de la vida”, mientras muelen a masacres a Colombia; la “paz total”, y no la pudieron hacer ni entre ellos. Qué tal las peleas con Benedetti, o Sarabia, o Angie Rodríguez, o el pastor que no es pastor, o el excanciller Leyva; peor aún, qué tal las respuestas airadas de sus seguidores frente a algo que no se aplaude.

Para ellos, la bandera de Colombia es la de la libertad o muerte. Para ellos no tenemos una vergonzosa y autoorquestada crisis en la salud que está matando a sus propios usuarios. Uno les habla de la desfinanciación de Ecopetrol y le responden con retahílas del esclavismo, Bolívar y cuanta carajada no han podido superar en su resentimiento ancestral. Hablan de reconciliación y lo único que han hecho es dividir el país mientras gestionan indultos a los delincuentes en sus eufemismos de paz; paz que no hacen con los deportistas, con los empresarios, con los campesinos, con la clase media, asfixiada con la constante limosneada que le pegan al presupuesto para endeudarnos como nunca y tener la peor ejecución de la historia de Colombia.

¿En qué momento nos creímos el cuento de la división de los objetivos comunes? Trabajar, buscar el bienestar de todos, ayudar al otro, ser solidario y construir un mejor país. ¿Desde cuándo acá nos creímos que la solución está en el resentimiento de fregar al otro, de pisotearle lo que ha construido con su trabajo, de acabarlo o “peinarlo”? Y es que con esas rarezas lo vemos en todo. El ultrafeminismo no utilizado para promover a la mujer, sino para intentar —porque no van a poder— acabar con el hombre.

Cada posición disfrazada de alguna vaina rara. Los therians, los que se autoperciben como licuadoras o tostadoras, como una muestra cultural de algún vacío psicológico contra los electrodomésticos. Se perdió el foco y el rigor de la realidad. Todo son cuentos y así, a diario, se envolata realmente el objetivo del progreso, como si no tuviéramos tremendos ejemplos de la insuficiencia de estas corrientes que no solamente empobrecen, sino que repliegan al país en revanchismos que destilan odios que nunca han resuelto nada.