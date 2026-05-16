Día Mundial del Reciclaje: el reto no es sólo reciclar, es producir menos plástico

El Día Mundial del Reciclaje suele estar lleno de mensajes sobre separar residuos, reutilizar envases y consumir de manera responsable. Y sí, todo eso importa, pero este 17 de mayo vale la pena decir algo incómodo: el problema no es únicamente qué tanto reciclamos de manera individual, sino cuánto plástico sigue produciendo la industria

En Colombia, apenas entre el 8% y el 26% del plástico que se produce logra reciclarse. El resto termina enterrado, quemado o contaminando ecosistemas y nuestros cuerpos. Mientras tanto, si el mundo continúa con las políticas actuales, para 2060 pasaremos de producir 400 millones a 1.200 millones de toneladas de plástico al año. El reciclaje es fundamental, pero ningún sistema puede responder a una producción desbordada.

Y esa crisis ya tiene consecuencias visibles en nuestro país. Colombia vierte cada año 153.000 toneladas de residuos plásticos directamente al ambiente. Llegan a los ríos, a los océanos, a los manglares y páramos que hacen de Colombia uno de los países más biodiversos del planeta. Los residuos más comunes encontrados en ríos y mares son justamente bolsas, botellas, envoltorios y envases de comida: plásticos de un solo uso que ya sabemos cómo reemplazar.

Por eso, este no puede ser un debate que recaiga únicamente sobre la ciudadanía. Durante años se nos dijo que la solución dependía solo de separar mejor los residuos o dejar de usar pitillos. Pero ninguna persona puede resolver sola un problema diseñado desde la producción masiva y el consumo desechable.

Las empresas deben asumir responsabilidad sobre los materiales que ponen en el mercado y el Estado debe garantizar regulaciones efectivas. Colombia cuenta con una ley que busca eliminar los plásticos de un solo uso hacia 2030, pero quedan apenas cuatro años y todavía no existen datos públicos claros sobre su implementación. Una ley sin seguimiento y sin transparencia corre el riesgo de convertirse en letra muerta.

También es momento de reconocer a quienes sostienen el sistema de reciclaje todos los días. Más de 60.000 familias recicladoras recorren las calles del país recuperando materiales y evitando que toneladas de residuos terminen contaminando los ecosistemas, incluso en zonas de la Amazonía. A nivel mundial, hasta 40 millones de personas recicladoras recuperan cerca del 58% del plástico reciclado. Sin personas recicladoras no hay reciclaje. Y aun así, continúan trabajando en condiciones precarias y sin garantías suficientes.

La contaminación plástica también amenaza la economía y la seguridad alimentaria. En Colombia, la pesca artesanal representa el 65,8% de la actividad pesquera del Caribe y el Pacífico. Los microplásticos ponen en riesgo ese sustento y afectan directamente a miles de familias costeras.

Reciclar importa y la ciudadanía tiene un papel fundamental: separar residuos, apoyar las rutas de reciclaje y reducir el consumo innecesario de plástico. Pero el reciclaje no puede seguir presentándose como la solución final cuando solo resuelve una parte del problema.

Este Día Mundial del Reciclaje debe servirnos para exigir algo más grande: menos producción de plástico, sistemas reutilizables, protección para las personas recicladoras y gobiernos capaces de implementar las leyes que ya existen. Porque la deuda no es solo con el reciclaje. La deuda es con quienes reciclan y con una naturaleza que ya no puede seguir esperando.