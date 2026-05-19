El conformismo jamás será una opción. Sumemos con criterio

Algunos therians en la política nos quieren hacer creer que el voto conformista es el supuesto camino de la sensatez. Como si la democracia fuera un simple ejercicio de cálculo y no una decisión con criterio.

La premisa frágil que ellos utilizan es asumir que el futuro ya está escrito: que las encuestas son sentencias, que las tendencias son irreversibles, que las redes significan votos, que los likes equivalen a movilización ciudadana y que “lo más sensato” es acomodarse a lo que algunos presentan como inevitable. Pero las elecciones no son fotografías inmóviles, son decisiones colectivas que cambian cuando los ciudadanos actúan con convicción y no con resignación.

La democracia se empobrece cuando la pregunta deja de ser 'cuál es la mejor opción' y pasa a ser 'quién parece más probable', o cuando reemplazamos el criterio por el cálculo, y la reflexión por el miedo a “perder el voto”. Dejamos de elegir lo más adecuado, para conformarnos con lo conveniente del momento.

Y para comprobar el error del voto conformista no hay que ir tan lejos. Las elecciones del 2023 dejaron una lección importante: para derrotar al candidato de Gustavo Petro en Bogotá, muchos terminaron inclinándose por lo que parecía caminar más seguro, más predecible, más “útil”. Y aunque el resultado fue legítimo, la capital renunció a la posibilidad de apostar por una alternativa rigurosa y capaz de ofrecer una forma diferente de gestionar lo público. Hoy la inseguridad crece, los trancones son interminables, la basura sigue acumulándose, la movilidad colapsa, y la salud mental empeora.

Y ese ejemplo reciente vale la pena tenerlo presente. El voto conformista puede llevar, ahora al país, a un camino mediocre.

Los cambios y las mejoras que necesitamos no nacerán de la resignación. Colombia tiene una opción que combina carácter, preparación y capacidad de sumar desde su diversidad. Un equipo que reúne experiencia política y rigor técnico, convicciones firmes y disposición para construir mayorías. Una alternativa que escucha.

Paloma y Oviedo no solo han demostrado capacidad para crecer y valorar la diferencia, también han logrado algo que no se fabrica con pauta, influencers o algoritmo: cercanía genuina. Y es que no son solo rockstars de soluciones… La calle los ve volanteando en equipo, las plazas de mercado los reciben con ilusión y en las universidades muchos jóvenes los ven como esa ola de esperanza.

Sí, las encuestas orientan, pero no votan. Los análisis ayudan, pero no sustituyen la responsabilidad de decidir con criterio. A menos de quince días de acudir a las urnas, la reflexión debe ser un acto profundamente personal: una combinación de razón y visión de país.

Tenemos la mejor alternativa para derrotar la continuidad del ruido y el aumento de la polarización. Nunca habíamos logrado sumar a tantos alrededor de un mismo propósito, Colombia. Y aunque algunos insistan en que es mejor conformarse con el grito de cualquiera de los dos extremos, yo estoy convencido de algo distinto: la fuerza de las convicciones hay que probarla en todo momento, sumemos con criterio.