Hallan sin vida a Yulixa Toloza, quien desapareció de la estética donde se hizo una ‘lipo’ en el sur de Bogotá

La mujer de 52 años identificada como Yulixa Toloza, reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 13 de mayo, cuando acudió a un supuesto centro médico en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá, para realizarse una lipólisis láser, fue encontrada sin vida.

Noticias RCN pudo establecer que el cuerpo hallado en en una carretera de Apulo, Cundinamarca, corresponde al de Yulixa Toloza.

Las características morfológicas, las prendas de vestir y las heridas producto del procedimiento estético permiten su identificación.

El cuerpo se encuentra en Medicina Legal para su completa identificación.

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Las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad de un establecimiento cercano muestran a dos hombres sacándola del lugar a las 7:44 de la noche y subiéndola a un vehículo particular, momento desde el cual se perdió todo rastro.

La amiga que la acompañó durante el procedimiento grabó la delicada situación de salud en la que salió de la intervención: con la piel amarilla y con dificultad para respirar.

Las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba de manera completamente clandestina e ilegal, sin ningún permiso para realizar procedimientos quirúrgicos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá impuso un sello de clausura por 10 días mediante inspección de policía, mientras que la Secretaría de Salud ordenó el cierre definitivo del centro.

Arrancaron las cámaras de seguridad de la estética para borrar evidencias

Según la investigación, el sistema de grabación (DVR) con las cámaras de seguridad del interior de la clínica fue sustraído del lugar, presuntamente por las mismas personas que sacaron a Yulixa.

Los mensajes enviados desde su celular esa noche generan sospechas de manipulación por terceros.

A las 8:54 p.m., desde el celular de Yulixa le escribieron a una de sus amigas: "Voy casa, tengo sueño".

A las 9:28 p.m. "voy vomitando, señor me lleva al hospital, ayuda hoy sin batería”.

A las 9:50 p.m. “Meissen”.

Así vieron a Yulixa con vida por última vez

Los videos posteriores a la intervención muestran el grave estado de salud de la mujer, prácticamente sin respiración y con un color amarillento en la piel.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que está activado el GAULA: "La prioridad en este momento es conocer el paradero de Yulixa, garantizar que está sana y salva, que llegue a su familia y a su casa sana y salva".

Durante la inspección del lugar, los bomberos rescataron a otra mujer de 32 años que había sido intervenida dos días antes y quedó abandonada y bajo llave en el establecimiento.

Esta paciente relató que durante su procedimiento estuvo presente un médico, una anestesióloga y una esteticista.

En entrevista con Noticias RCN, Cindy, la paciente encerrada, habló del caso de Yulixa y reveló la conversación que tuvo con la dueña de la estética sobre la mujer:

Yo escuchaba voces, pero yo como estaba así como en medio de dormida, no entendía muy bien. Yo me imagino que le estaban haciendo lo mismo que me hacían a mí.

Horas después, cuando familiares y amigos de Yulixa llegaron al lugar buscándola, Cindy contactó a la dueña del establecimiento a través de WhatsApp: