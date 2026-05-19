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Paciente de Nueva EPS murió luego de 15 días esperando una remisión médica en Barranquilla

Judith Arango, madre de tres hijos, falleció tras esperar durante 15 días un traslado a un centro médico de mayor complejidad, según denunció su familia.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
02:40 p. m.
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Judith Arango, paciente afiliada a Nueva EPS, murió mientras esperaba un traslado a un centro médico de mayor complejidad en la ciudad de Barranquilla. La mujer tenía 41 años y era madre de tres hijos.

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Según la información conocida, Judith Arango ingresó inicialmente a un centro médico por un cuadro relacionado con cálculos renales. Con el paso de los días, su estado de salud se complicó y posteriormente sufrió una pancreatitis, por lo que requería atención especializada.

Familiares de la paciente señalaron que durante 15 días esperaron autorizaciones y el traslado a otra institución médica. De acuerdo con su testimonio, la remisión nunca se concretó.

¿Qué ocurrió con Judith Arango durante la espera del traslado?

Los allegados de Judith Arango aseguraron que la paciente necesitaba ser trasladada de manera urgente a un centro médico de mayor complejidad debido al deterioro de su estado de salud.

Según la denuncia de la familia, existieron inconvenientes relacionados con las autorizaciones médicas. También indicaron que durante varios días solicitaron atención especializada mientras la condición de la paciente empeoraba.

"Solamente se pedía un traslado. Tocamos puertas, hicimos todo lo pertinente, pero nunca nos escucharon", relató Jackeline Osorio, familiar de la paciente. Finalmente, Judith Arango falleció antes de que pudiera realizarse el traslado requerido.

¿Qué respondió Nueva EPS sobre el caso?

Nueva EPS señaló que sí solicitó el traslado de la paciente a una institución de mayor complejidad. Sin embargo, la entidad aseguró que ninguna institución confirmó la recepción de Judith Arango para continuar con la atención médica especializada.

El caso fue dado a conocer por los familiares de la paciente, quienes afirmaron que esperaron durante varios días una solución para la remisión médica.

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