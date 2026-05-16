Colombia vuelve a votar. Después del voto, lo único que nos queda es trabajar

Pero quizá el mayor riesgo está justamente ahí: creer que el destino de una nación depende únicamente del Estado; pero no depende solo de eso. Depende, sobre todo, de la calidad humana, la disciplina y el sentido de responsabilidad de su gente.

Claro que hay que votar. Y hacerlo bien. Informarse, analizar y entender que las decisiones políticas sí importan. Importa la estabilidad. Importa la seguridad jurídica. Importan las reglas del juego. Pero después de votar, viene algo todavía más importante: seguir construyendo, seguir trabajando.

Porque ningún gobierno puede reemplazar el deber individual de crear una vida útil y productiva. Ningún presidente puede generar prosperidad sostenible si una sociedad deja de producir, innovar y asumir responsabilidades. Y ahí está uno de los grandes problemas de muchas sociedades modernas: empezamos a creer que el Estado debía asumir responsabilidades que históricamente pertenecían al individuo, a la familia, a las empresas y a las comunidades.

La dignidad humana aparece cuando una persona entiende que debe hacerse cargo de sí misma, de su entorno y de su futuro. Ahí empieza el progreso. Ahí se forma el carácter. No en el resentimiento ni en la búsqueda constante de culpables. Porque la verdad, es que el mundo recompensa el esfuerzo y la capacidad de construir, no victimizarse.

Y Colombia, a pesar de todas sus dificultades, todavía conserva algo extraordinario: una cultura de personas que siguen levantándose cada mañana a trabajar incluso en medio de la incertidumbre. Hay un video muy conocido donde le preguntan a un colombiano cómo está, en medio del caos, y responde: “bien”. Mucha gente lo toma como un chiste. Yo no. Creo que ahí hay una característica profundamente poderosa de este país: la resiliencia.

Eso hacen miles de empresarios colombianos todos los días. Se levantan en medio de la inflación, la inseguridad y la incertidumbre regulatoria… y aun así generan empleo, crean productos, prestan servicios y sostienen familias enteras.

Porque entienden algo fundamental: la prosperidad no se decreta. Se construye. Y construir es difícil. Abrir una empresa es difícil. Competir es difícil. Innovar es difícil. Crecer cuando muchos dudan es difícil. Pero sigue siendo infinitamente mejor que quedarse quietos esperando que alguien más resuelva los problemas.

Hoy se habla mucho de derechos, pero muy poco de deberes. Porque, al final, lo único que realmente transforma un país es el trabajo constante. El mundo pertenece a quienes aparecen todos los días incluso cuando están cansados. A quienes ejecutan mientras otros discuten. A quienes construyen mientras otros se quejan.

Ahí suele estar la diferencia entre los países que avanzan y los que se estancan.

En Bia Energy, vivimos esa realidad todos los días. Decidimos entrar a una de las industrias más complejas del continente porque creemos profundamente que Colombia merece mejores servicios, más tecnología y más competencia. Porque cuando una empresa crece, no solo crece un negocio. Crece el empleo y la inversión.

Por eso, lo único que muchos empresarios le piden a cualquier gobierno es algo relativamente simple: no destruyan los incentivos para construir. Déjennos trabajar. Déjennos invertir. Déjennos competir.

Entonces sí: vote. Vote convencido. Vote pensando en el país que quiere. Pero al día siguiente, vuelva al trabajo. Abra esa empresa. Lance ese producto. Aprenda una nueva habilidad. Construya más. Porque Colombia no se va a transformar únicamente por quien gane una elección.

Colombia cambiará cuando millones de personas dejen de esperar soluciones externas y decidan asumir la responsabilidad de construir algo extraordinario con lo que tienen al frente.