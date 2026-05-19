Detienen a dos turistas tras irrumpir en el hábitat de Punch en zoológico de Japón

Dos turistas estadounidenses fueron arrestados en Japón luego de protagonizar un incidente dentro del zoológico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba.

El hecho se registró cuando uno de ellos ingresó de manera irregular al recinto del famoso macaco japonés conocido como Punch, mientras su acompañante grababa la escena.

Ingreso irregular y pánico entre los animales

De acuerdo con medios locales, Reid Jahnai Dayson, estudiante universitario de 24 años, saltó la valla y cayó en el foso del hábitat de los monos.

Su compañero, Neal Jabahri Duan, de 27 años y quien declaró ser cantante, registraba el episodio con su dispositivo móvil. Testigos señalaron que un peluche arrojado cerca de los animales habría contribuido a generar pánico entre los primates.

El personal del zoológico activó de inmediato el protocolo interno y entregó a los dos visitantes a la Policía. Ambos quedaron bajo investigación por presunta obstrucción forzosa de la actividad comercial.

Medidas de seguridad y respuesta del zoológico

Tras el incidente, el parque realizó controles preventivos sobre los animales y las instalaciones, sin encontrar anomalías en el comportamiento de los monos.

Sin embargo, las autoridades del zoológico anunciaron que evalúan reforzar la seguridad del recinto, ampliar las zonas restringidas, instalar redes preventivas e incrementar las patrullas internas.

También se analiza la posibilidad de limitar o prohibir determinadas grabaciones dentro del establecimiento, ante el aumento de conductas vinculadas a la búsqueda de contenido para redes sociales.