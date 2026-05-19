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Detienen a dos turistas tras irrumpir en el hábitat de Punch en zoológico de Japón

El personal del zoológico activó de inmediato el protocolo interno y entregó a los dos visitantes a la Policía.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
02:23 p. m.
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Dos turistas estadounidenses fueron arrestados en Japón luego de protagonizar un incidente dentro del zoológico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba.

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El hecho se registró cuando uno de ellos ingresó de manera irregular al recinto del famoso macaco japonés conocido como Punch, mientras su acompañante grababa la escena.

Ingreso irregular y pánico entre los animales

De acuerdo con medios locales, Reid Jahnai Dayson, estudiante universitario de 24 años, saltó la valla y cayó en el foso del hábitat de los monos.

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Su compañero, Neal Jabahri Duan, de 27 años y quien declaró ser cantante, registraba el episodio con su dispositivo móvil. Testigos señalaron que un peluche arrojado cerca de los animales habría contribuido a generar pánico entre los primates.

El personal del zoológico activó de inmediato el protocolo interno y entregó a los dos visitantes a la Policía. Ambos quedaron bajo investigación por presunta obstrucción forzosa de la actividad comercial.

Medidas de seguridad y respuesta del zoológico

Tras el incidente, el parque realizó controles preventivos sobre los animales y las instalaciones, sin encontrar anomalías en el comportamiento de los monos.

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Sin embargo, las autoridades del zoológico anunciaron que evalúan reforzar la seguridad del recinto, ampliar las zonas restringidas, instalar redes preventivas e incrementar las patrullas internas.

También se analiza la posibilidad de limitar o prohibir determinadas grabaciones dentro del establecimiento, ante el aumento de conductas vinculadas a la búsqueda de contenido para redes sociales.

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