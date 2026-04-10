Colombia y África: resultados que consolidan una relación estratégica en los mercados globales

Este encuentro permitió proyectar al país hacia economías africanas en expansión como Senegal, Ghana, Uganda, Botsuana, Zambia y Nigeria, fortaleciendo una conexión que trasciende lo comercial para convertirse en una apuesta estratégica de largo plazo. Colombia se posiciona así como un socio confiable, con una oferta exportable sofisticada y competitiva que responde a las nuevas dinámicas del comercio global.

Los resultados evidencian la solidez de esta apuesta. Se programaron 387 citas de negocios entre 152 empresarios, 24 compradores internacionales de 9 países africanos y 128 exportadores de 19 departamentos, de las cuales 296 se realizaron, reflejando un alto nivel de ejecución y un 92 % de cumplimiento en las citas retroalimentadas.

A partir de estos encuentros, se generan expectativas de negocio por US$177,5 millones, consolidando un resultado que refleja el interés por la oferta colombiana y proyecta una relación comercial en crecimiento, con oportunidades concretas en el corto, mediano y largo plazo.

Este desempeño confirma la fortaleza y diversidad de nuestros sectores productivos. Si bien Agroalimentos lidera con expectativas cercanas a los US$165 millones, concentrando la mayor parte del total, otros sectores como Químicos y Ciencias de la Vida, Manufacturas, Sistema Moda e Industrias 4.0 también evidencian oportunidades concretas, reflejando una oferta exportable cada vez más sofisticada. A esto se suma una participación empresarial amplia, donde las medianas y pequeñas empresas concentran gran parte de las expectativas de negocio, lo que demuestra que la internacionalización en Colombia es un proceso incluyente y con impacto en todo el tejido productivo.

Este avance se da en un contexto en el que las exportaciones hacia África crecen de manera sostenida, con incrementos cercanos al 25 %, impulsados principalmente por bienes no mineros. Este resultado confirma que el país está dando un paso firme hacia una inserción internacional más diversificada, resiliente y alineada con las nuevas oportunidades del comercio global.

África es hoy un socio estratégico para Colombia. Su dinamismo económico, su crecimiento demográfico y su creciente demanda por bienes y servicios abren un espacio claro para seguir fortaleciendo una relación basada en la confianza, la complementariedad y la visión compartida de desarrollo.

Desde ProColombia, continuaremos acompañando a nuestras empresas en este proceso, conectando la oferta colombiana con oportunidades reales en el mundo y posicionando al país como un actor relevante en los mercados internacionales.

Estos resultados son también reflejo de una apuesta institucional articulada, en la que la Vicepresidencia de la República de Colombia ha desempeñado un papel fundamental a través de la organización del Foro de Alto Nivel CELAC–África, consolidando un escenario clave para fortalecer los vínculos entre Colombia y el continente africano.

Hoy, más que cifras, estos resultados confirman una visión de país: Colombia está lista para competir con inteligencia en los mercados globales y para consolidarse como un socio confiable en nuevas geografías de crecimiento.